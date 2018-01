Domenica In vs Domenica Live | ospiti e ascolti del 21 gennaio

Sorelle Parodi - altro tracollo per Domenica In : share - si rischia la cifra singola : Consueto trionfo per Barbara D'Urso e Domenica Live , i cui segmenti di trasmissione sono stati seguiti dall'11,5% nella presentazione, dal 15,1% nella parte di attualità e politica, dal 18,4% nelle ...

Smog Roma : 1816 controlli e 236 sanzioni nella Domenica ecologica : In occasione della seconda domenica ecologica che si è tenuta ieri a Roma, la polizia locale di Roma capitale ha eseguito 1.816 controlli ed elevato 236 sanzioni: tali irregolarità prevedono sanzioni per 164 euro. Il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella Ztl Fascia Verde del Pgtu, è stato in vigore nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 17.30-20.30. L'articolo Smog Roma: 1816 controlli e 236 sanzioni nella ...

Ascolti : Che tempo che fa vince ma calano tutti in prima serata - benissimo Domenica Live : Ascolti tv di Domenica 21 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di Domenica 21 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso Che tempo che fa con Fabio Fazio. Risultati? 3.765.000 spettatori (14,30% di share) e 2.428.000 (14,3%) per Il Tavolo. Su […] L'articolo Ascolti: Che tempo che fa vince ma calano tutti in prima serata, benissimo Domenica Live proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Domenica 21 gennaio 2018. Che Tempo che Fa 14.3% - Mario Francese 12.8% : Claudio Gioè Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.765.000 spettatori pari al 14.3% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 2.428.000 spettatori (14.3%). Su Canale 5 Liberi Sognatori – Delitto di Mafia, Mario Francese ha raccolto davanti al video 3.052.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di .000 spettatori mentre Bull è stato la scelta di .000 spettatori (%). ...

Domenica Live : l'intervista a Di Battista e le critiche alla D'Urso - ecco perchè Video : Anche oggi, Domenica 21 gennaio, è andata in onda regolarmente su Canale 5 una nuova puntata di #Domenica Live condotto da Barbara D'Urso [Video]. E' stata una puntata piuttosto 'tranquilla' rispetto alle altre volte e priva di particolari 'colpi di scena'. Si è parlato nella prima parte di 'figli di', dopodichè la presentatrice napoletana ha intervistato l'attore Fabio Fulco, il conduttore Nicola Savino, attualmente alla guida del programma di ...

Spunta la sorella segreta di Cristian De Sica a Domenica Live? : Cristian De Sica avrebbe una sorella segreta, un'affermata attrice iberica nella cui biografia comparirebbe il nome di Vittorio De Sica, suo presunto padre. La clamorosa rivelazione è stata fatta da David Merlo, presunto nipote dell'attore comico. In Spagna molti sarebbero a conoscenza del fatto che l'attrice affermata, Vicky Lagos, sarebbe figlia del mito del cinema, Vittorio De Sica Quest'ultimo, a detta di Cristian, avrebbe negato di aver ...

Massimo Giletti umilia Cristina Parodi dopo il flop di Domenica In : ecco perché Video : #Massimo Giletti continua a togliersi i sassolini dalle scarpe contro la Rai e la Domenica In di Cristina Parodi [Video] che da quest'anno ha preso il posto della sua Arena Domenicale in onda per oltre dieci anni nel primo pomeriggio della rete ammiraglia Rai. Come ben saprete, infatti, quest'anno la Rai ha scelto di chiudere la trasmissione di Massimo Giletti che da anni ormai assicurava una media di oltre 4 milioni di spettatori a settimana ...

Barbara D'Urso e Fabio Fulco tra gossip - provocazioni e baci a Domenica Live Video : Nei giorni scorsi aveva fatto molto rumore un’indiscrezione relativa ad una presunta complicita' tra Barbara D’Urso e #Fabio Fulco. Il settimanale Novella 2000 aveva riferito che l’ex fidanzato di Cristina Chiabotto si era intrattenuto a lungo con Carmelita durante una festa. Una lunga conversazione e tanta complicita' avevano acceso la fantasia degli appassionati di cronaca rosa. Nel corso della puntata del 21 gennaio di Domenica Live [Video] ...

Estrazione VinciCasa di Domenica 21 Gennaio 2018 : Estrazione VinciCasa di domenica 21 Gennaio 2018, ecco i cinque numeri estratti nel concorso numero 21, nessun vincitore con punti 5. Estrazione VinciCasa del 21/01/2018 Combinazione Vincente 1 15 21 28 37 COMMENTO – Neo concorso VinciCasa di domenica 21 Gennaio 2018 nessuno centra il 5, sono dodici le vincite con punti, ognuno vince 215,67 euro. Di seguito le quote […]

Domenica In – Quattordicesima puntata del 21 gennaio 2018 – Enrico Papi tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Quattordicesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato. Dopo essere stato riveduto e corretto in corsa visti gli ascolti disastrosi del primo mese di programmazione (cambiato il logo, la sigla, le musiche, la scenografia e l’intera impostazione dei contenuti), il programma nelle prime due domeniche […] L'articolo Domenica In – Quattordicesima puntata del 21 gennaio ...

EDA ARINGHIERI - MAMMA DI ANDREA BOCELLI/ Aneddoti sul figlio : la cecità del tenore (Domenica In) : Nonostante i medici l'avessero avvertita dei problemi fisici del figlio, riufiutò di abortirlo: nacque la futura star ANDREA BOCELLI. Edi ARINGHIERI è ospite di Domenica In(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 22:30:00 GMT)

PAOLA CARUSO PIANGE A Domenica LIVE/ Video - ex Bonas di Avanti un altro : sono stata adottata! : PAOLA CARUSO PIANGE a DOMENICA LIVE, Video: l'ex Bonas di Avanti un altro racconta la sua storia dall'adozione al meraviglioso rapporto con i suoi genitori e scoppia in lacrime.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 22:14:00 GMT)

