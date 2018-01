DNS Google | come e perché usarli

: Chrome per Android presto potrà contare sul DNS asincrono - KinG_InFeT : Chrome per Android presto potrà contare sul DNS asincrono - GiorgioPStream : Chrome per Android presto potrà contare sul DNS asincrono - eliomuscarella : "Chrome per Android presto potrà contare sul DNS asincrono" - floo1989 : @Gabry89 Qui per ora nessun problema. ADSL Wind con DNS Google. - Bobe_bot : Chrome per Android presto potrà contare sul DNS asincrono ( -

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Usare i DNSpuò tornare utile, e vi spieghiamo il. Il sistema dei nomi di dominio, notoDNS, altro non è che quel meccanismo che ci permette di navigare in rete scrivendo indirizzi web di testo facilmente comprensibili e memorizzabili e non una sequenza di numeri! Per approfondire il discorso vi consigliamo di leggere il capitolo dedicato della nostra guida ad Internet e all’Home networking, così da comprenderei DNS sono davvero importanti. Per effettuare la traduzione da IP numerico ad indirizzo testuale vengono utilizzati degli appositi server, tali server DNS, spesso offerti dall’operatore e presenti nella configurazione di base di router ed apparati di rete. In pratica, quando noi navighiamo in rete e digitiamo www.chimerarevo.com, il nostro apparato “contatta” il server DNS per tradurre chimerarevo.com in un indirizzo IP numerico ...