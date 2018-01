DJI Mavic Air E’ Quasi Ufficiale | Prezzo | Caratteristiche | Scheda Tecnica

Evento DJI il 23 Gennaio : Mavic Pro 2 in arrivo? : DJI terrà un Evento il 23 Gennaio prossimo a New York. Forse in arrivo nuovi droni tra cui il Mavic Pro 2 DJI pronta a presentare il Mavic Pro 2. Tutto nuovo, più leggero e potente. Forse in arrivo anche il nuovo Spark Tra 6 giorni DJI terrà un Keynote a New York dove sarà […]

DJI Mavic Pro Combo e Spark Combo al miglior prezzo mai visto : GearBest lancia tante offerte per il Natale ma lo sconto sui due droni di DJI è davvero importante. Mavic e Spark al miglior prezzo sul web DJI Spark a 500 euro e Mavic Pro a soli 734 euro Fly More Combo entrambi in super offerta GearBest in questi giorni sta proponendo decine e decine di offerte […]

DJI Mavic Pro Fly More Combo in Offerta a solo 900 euro : DJI Mavic Pro Fly More Combo in Offerta a solo 906 euro con spedizione DHL dall’europa inclusa Dji Mavic Pro è in super Offerta con spedizione senza dogana a circa 900 euro nella versione Combo. Compratela subito Mavic Pro è il primo drone di DJI pieghevole e compatto quanto una bottiglia di plastica. Per pochi giorni […]

Sconti TomTop tra gimbal Zhiyun - smartphone e droni DJI Mavic Pro - : Può salire di quota ad una velocità di 64 km all'ora ed il controller assicura un range di volo di ben 7 chilometri con possibilità di visualizzare un flusso streaming a 1080p e di trasmetterlo a ...