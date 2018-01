Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 | Mediaset ha presentato offerta per pacchetto B

Il titolo Mediaset a +5% in borsa nel giorno dell’asta per i Diritti tv della Serie A : Mediaset vola in borsa, +5% del titolo a seguito di un report di Goldman che la definisce «la miglior storia europea di rilancio "fatto in casa" tra le tv in chiaro» L'articolo Il titolo Mediaset a +5% in borsa nel giorno dell’asta per i diritti tv della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv Serie A - oggi l’apertura delle buste : i possibili scenari : I club puntano a raccogliere almeno 1 miliardo, ma non sono escluse trattative private in caso di offerte sotto i minimi. L'articolo Diritti tv Serie A, oggi l’apertura delle buste: i possibili scenari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - possibili offerte sotto minimi. Ibq pensa a nuova proposta : Domani si apriranno le buste con le offerte per i Diritti tv della Serie A sul territorio nazionale per il triennio 2018-2021. Un appuntamento importante e molto atteso in Lega visti i soldi che ci sono in ballo. Grande è il fermento nella 'Confindustria del pallonè che alle 11 dovrà occuparsi di governance con due schieramenti contrapposti e con la possibilità di arrivare ad un accordo. L'Assemblea comunque ...

Diritti tv Serie A - domani l’apertura delle buste : i possibili scenari : I club puntano a raccogliere almeno 1 miliardo, ma non sono escluse trattative private in caso di offerte sotto i minimi. L'articolo Diritti tv Serie A, domani l’apertura delle buste: i possibili scenari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lunedi Tim in trasferta da Canal+ - mentre Mediaset si gioca i Diritti della Serie A : Lunedì consiglieri e sindaci di Tim volano a Parigi. L'obiettivo è di conoscere da vicino, il giorno successivo, Canal+, la società televisiva candidata, nei piani dell'azionista comune Vivendi, alla joint venture dalla quale potrebbe passare l'accordo riparatore tra i francesi e Mediaset. Lo stesso lunedì il Cda del gruppo di Cologno Monzese si riunisce per decidere sull'offerta per la gara dei diritti televisivi ...

Vivendi chiede rinvio al Tar - intanto Mediaset studia asta Diritti Serie A : Prima il voto, poi l'eventuale accordo tra Vivendi e Mediaset: una conferma viene dalla richiesta al Tar del Lazio per rinviare l'udienza di inizio febbraio sul ricorso contro la decisione dell'Agcom che impone ai francesi di scegliere tra il controllo di Tim e la presenza a quasi il 30% nel Biscione. Richiesta accolta con udienza fissata il 4 luglio, lasciando quindi come data entro la quale trovare un'intesa il 19 aprile, quando scadrà ...

Per i Diritti tv della Serie A spuntano anche BeIn Sports e Mediapro : I due operatori punterebbero ad ottenere dalla Lega Serie A il mandato per la gestione della rivendita delle immagini. L'articolo Per i diritti tv della Serie A spuntano anche BeIn Sports e Mediapro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mediaset - lunedi cda per decidere su offerta per Diritti tv Serie A 2018 - 2021 : Mediaset si prepara a presentare la propria offerta per la Serie A. Secondo quanto risulta a Radiocor Plus, si riunirà lunedì mattina il consiglio di amministrazione per valutare la proposta da presentare entro le 13 dello stesso giorno alla Lega Calcio relativa ai diritti audiovisivi dei tre campionati 2018-21. Il gruppo dovrebbe orientarsi su una offerta per il pacchetto di 248 partite da trasmettere in tecnologia digitale ...

Mediaset - lunedì CdA per preparare l’offerta per i Diritti tv della Serie A : Mediaset preparerà lunedì l'offerta per i diritti tv della Serie A: obiettivo il pacchetto digitale terrestre. L'articolo Mediaset, lunedì CdA per preparare l’offerta per i diritti tv della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Amazon esamina il bando per i Diritti web della Serie A : La società di Bezos avrebbe messo in piedi una task force per partecipare: l’Italia è un mercato in cui il colosso Usa ha importanti progetti di sviluppo. L'articolo Amazon esamina il bando per i diritti web della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv Serie A - la partita vera è in streaming : forte interesse da parte di Amazon : Diritti tv Serie A streaming, il bando favorisce Sky e Mediaset. La vera partita si gioca sullo streaming, dove la società di Bezos sembrerebbe interessata. L'articolo Diritti tv Serie A, la partita vera è in streaming: forte interesse da parte di Amazon è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv Serie A : no al Qatar - sconto a Sky e Mediaset - ma occhio ad Amazon : Telecom Italia e Vodafone non parteciperanno alla gara ma restano alla finestra, preferendo mandare avanti Mediaset e Sky, che però non dovrebbero presentarsi sullo streaming. Dove l'unica certezza è ...

Lega Serie A - decisione su offerta International Bank of Qatar dopo bando Diritti tv : Scade nella prossima settimana l'offerta avanzata dalla International Bank of Qatar alla Lega Serie A, ma secondo quanto filtra l'orientamento dei club è quello di prendere una decisione sull'investimento da 13 miliardi in dieci anni proposto dall'istituto dell'emirato solo dopo l'esito del bando dei diritti tv, quindi non prima della fine del mese. Il tema è all'ordine del giorno (assieme alle proposte in materia di politica ...

Mediaset cala - ma buone notizie da bando Diritti tv Serie A : Inoltre, e prevista la portabilita su 4 dispositivi in streaming, oltre a quello principale, consentendo, quindi, la possibilita di visionare le partite su tablet/pc/mobile, opzione non inclusa nel ...