Diritti tv Serie A - al via le trattative private : “L’obiettivo resta 1 - 05 miliardi annui” : “La Lega ha deliberato all’unanimità di non accettare alcuna offerta e di far corso alla trattativa privata con l’obiettivo di ottenere non meno del prezzo minimo complessivo già previsto dal bando che equivale a 1 miliardo e 50 milioni per i pacchetti principali e opzionali”. Lo ha dichiarato il commissario della Lega Calcio di Serie […] L'articolo Diritti tv Serie A, al via le trattative private: ...

Diritti tv Serie A - ancora niente accordo : presentate cinque offerte ma troppo basse - la situazione : Diritti TV Serie A – Oggi alle 13 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il bando domestico dei Diritti tv della Lega Serie A del triennio 2018-21. cinque sono le buste presentate, alcune delle quale contengono anche più di un’offerta. Secondo quanto riportato dall’Ansa, Sky ha presentato offerta per il pacchetto A (gare di 8 squadre fra cui le big per il satellitare), per il C (stesso contenuto per ...

Diritti tv Serie A - ecco le offerte : Sky punta all’en plein - in gara anche Mediaset e Tim : Tim e Mediaset hanno presentato due offerto per i Diritti di trasmissione delle partite del campionato di Serie A 2018-21 L'articolo Diritti tv Serie A, ecco le offerte: Sky punta all’en plein, in gara anche Mediaset e Tim è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - 5 le buste presentate (Sky - Mediaset - Italia Way - Tim - Perform) : Sono 5 le buste presentate per i Diritti tv della Lega Serie A. Alcune contengono più di un'offerta, secondo fonti vicine al dossier. Sky ha presentato offerta per il pacchetto A (gare di 8 squadre fra cui le big per il satellitare), per il C (stesso contenuto per Internet) e per D1 e D2 (le partite delle altre 12 squadre, Roma inclusa, oltre che per i Diritti accessori di A e D1-D2. Mediaset e Italia Way hanno offerto per il B (stesso ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediaset ha presentato offerta per pacchetto B : Mediaset ha presentato una offerta per ottenere il diritto a trasmettere in digitale terrestre le partite del campionato di Serie A per il triennio 2018-21. Secondo quanto si apprende l'offerta è relativa al cosiddetto pacchetto B del bando della Lega Calcio di Serie A che riguarda 248 partite in modalità digitale terrestre riguardanti 4 squadre «big» (Juventus, Milan, Inter e Napoli) oltre a Lazio e Fiorentina e altre ...

Il titolo Mediaset a +5% in borsa nel giorno dell’asta per i Diritti tv della Serie A : Mediaset vola in borsa, +5% del titolo a seguito di un report di Goldman che la definisce «la miglior storia europea di rilancio "fatto in casa" tra le tv in chiaro» L'articolo Il titolo Mediaset a +5% in borsa nel giorno dell’asta per i diritti tv della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

