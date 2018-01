Diritti tv | da Mediaset offerta a Lega A

Il titolo Mediaset a +5% in borsa nel giorno dell’asta per i Diritti tv della Serie A : Mediaset vola in borsa, +5% del titolo a seguito di un report di Goldman che la definisce «la miglior storia europea di rilancio "fatto in casa" tra le tv in chiaro» L'articolo Il titolo Mediaset a +5% in borsa nel giorno dell’asta per i diritti tv della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lunedi Tim in trasferta da Canal+ - mentre Mediaset si gioca i Diritti della Serie A : Lunedì consiglieri e sindaci di Tim volano a Parigi. L'obiettivo è di conoscere da vicino, il giorno successivo, Canal+, la società televisiva candidata, nei piani dell'azionista comune Vivendi, alla joint venture dalla quale potrebbe passare l'accordo riparatore tra i francesi e Mediaset. Lo stesso lunedì il Cda del gruppo di Cologno Monzese si riunisce per decidere sull'offerta per la gara dei diritti televisivi ...

Vivendi chiede rinvio al Tar - intanto Mediaset studia asta Diritti serie A : Prima il voto, poi l'eventuale accordo tra Vivendi e Mediaset: una conferma viene dalla richiesta al Tar del Lazio per rinviare l'udienza di inizio febbraio sul ricorso contro la decisione dell'Agcom che impone ai francesi di scegliere tra il controllo di Tim e la presenza a quasi il 30% nel Biscione. Richiesta accolta con udienza fissata il 4 luglio, lasciando quindi come data entro la quale trovare un'intesa il 19 aprile, quando scadrà ...

Mediaset - lunedi cda per decidere su offerta per Diritti tv Serie A 2018 - 2021 : Mediaset si prepara a presentare la propria offerta per la Serie A. Secondo quanto risulta a Radiocor Plus, si riunirà lunedì mattina il consiglio di amministrazione per valutare la proposta da presentare entro le 13 dello stesso giorno alla Lega Calcio relativa ai diritti audiovisivi dei tre campionati 2018-21. Il gruppo dovrebbe orientarsi su una offerta per il pacchetto di 248 partite da trasmettere in tecnologia digitale ...

Mediaset - lunedì CdA per preparare l’offerta per i Diritti tv della Serie A : Mediaset preparerà lunedì l'offerta per i diritti tv della Serie A: obiettivo il pacchetto digitale terrestre. L'articolo Mediaset, lunedì CdA per preparare l’offerta per i diritti tv della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv Serie A : no al Qatar - sconto a Sky e Mediaset - ma occhio ad Amazon : Telecom Italia e Vodafone non parteciperanno alla gara ma restano alla finestra, preferendo mandare avanti Mediaset e Sky, che però non dovrebbero presentarsi sullo streaming. Dove l'unica certezza è ...

Mediaset cala - ma buone notizie da bando Diritti tv Serie A : Inoltre, e prevista la portabilita su 4 dispositivi in streaming, oltre a quello principale, consentendo, quindi, la possibilita di visionare le partite su tablet/pc/mobile, opzione non inclusa nel ...

Clamoroso - Serie B 2018- 2019 : Diritti tv - Mediaset punta a superare Sky Video : Sara' battaglia per i diritti televisivi del prossimo triennio di Serie B [Video]. Il pacchetto della cadetteria è molto allettante sia per Mediaset che per Sky, entrambe intenzionate a presentare un'offerta. Sky Sport detiene i diritti televisivi del campionato di #Serie B da sempre e ha letteralmente modificato dal punto di vista televisivo tutto il campionato. Ma Mediaset è pronta all'assalto. Dopo l'acquisto tanto chiacchierato del prossimo ...

Diritti tv : Mediaset sfida Sky per la Serie B : Da qui, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'idea di arricchire l'offerta calcistica per i propri abbonati. La Lega B sta preparando il bando e, prima, bisognerà capire come andrà a finire la ...

Coppa Italia in Tv - nuovo successo per Mediaset che acquisisce i Diritti per l'estero : ... info diretta TV e streaming live sabato 23/12 Diretta Tv Milan-Atalanta, live streaming gratis oggi 23 dicembre Dove vedere Sassuolo-Inter, diretta tv e live streaming oggi Serie A 23/12 Napoli-...

Mondiali 2018 - Diritti tv in esclusiva a Mediaset : Milano, 21 dicembre 2017 - Mediaset si è aggiudicata in esclusiva i diritti tv dei Mondiali di calcio di 'Russia 2018'. Tutte le 64 partite della Coppa del Mondo del prossimo anno - si legge in una nota della società - saranno visibili per la prima volta sulla tv commerciale italiana, che li offrirà ai suoi telespettatori gratuitamente. Oltre che in ...

Mediaset si aggiudica in esclusiva Diritti Mondiali calcio 2018 : Lo rende noto il gruppo di Cologno Monzese in un comunicato nel quale indica che "tutte le 64 partite della Coppa del Mondo Fifa 2018 saranno visibili per la prima volta sulla tv commerciale italiana"...

A Mediaset in esclusiva i Diritti dei Mondiali di calcio 2018 : Mediaset si aggiudica in esclusiva i diritti dei Mondiali di calcio Russia 2018. La conferma ufficiale arriva da un comunicato del Biscione che spiega come tutte le 64 partite della Coppa del Mondo

Mondiali Russia - UFFICIALE : Diritti tv a Mediaset - tutte le gare in chiaro : Mondiali Russia, UFFICIALE: diritti tv a Mediaset, tutte le gare in chiaro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Mondiali Russia, UFFICIALE diritti TV A Mediaset – Grande colpo da parte di Mediaset. La tv del Biscione si è infatti aggiudicata i diritti tv dei Mondiali di Calcio del 2018 in Russia. La competizione vedrà, ahinoi, l’assenza ...