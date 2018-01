Diritti tv 2018-2021 | scaduto il termine per la presentazione delle offerte | le ultime

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - possibili offerte sotto minimi. Ibq pensa a nuova proposta : Domani si apriranno le buste con le offerte per i Diritti tv della Serie A sul territorio nazionale per il triennio 2018-2021. Un appuntamento importante e molto atteso in Lega visti i soldi che ci sono in ballo. Grande è il fermento nella 'Confindustria del pallonè che alle 11 dovrà occuparsi di governance con due schieramenti contrapposti e con la possibilità di arrivare ad un accordo. L'Assemblea comunque ...

Elezioni 2018 : presentati 98 simboli. Ultimo è 'Italia dei Diritti' - Pd penultimo : Inizia ora l'attività istruttoria del Viminale per integrazioni che possono venir richieste nelle prossime 48 ore

Mediaset - lunedi cda per decidere su offerta per Diritti tv Serie A 2018 - 2021 : Mediaset si prepara a presentare la propria offerta per la Serie A. Secondo quanto risulta a Radiocor Plus, si riunirà lunedì mattina il consiglio di amministrazione per valutare la proposta da presentare entro le 13 dello stesso giorno alla Lega Calcio relativa ai diritti audiovisivi dei tre campionati 2018-21. Il gruppo dovrebbe orientarsi su una offerta per il pacchetto di 248 partite da trasmettere in tecnologia digitale ...

Olimpiadi invernali Corea 2018 - la Rai sborsa 10 milioni per i Diritti tv in chiaro (e per far felice il Coni di Malagò) : Le Olimpiadi invernali tornano sulla Rai, dopo il buco storico di Sochi 2014 e le pressioni del Coni e del governo. Anche se per la tv pubblica non sarà proprio un grande affare, in un momento in cui c’è già grande agitazione per la perdita dei Mondiali di calcio (passati a Mediaset): secondo quanto risulta a ilfattoquotidiano.it, i giochi di Pyeongchang 2018 costeranno 10 milioni di euro. E tra discipline di nicchia e orari di trasmissione ...

Accordo RAI - Discovery per i Diritti per i Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 : II telespettatori italiani potranno disporre della più ampia copertura delle Olimpiadi Invernali di sempre grazie a una nuova par...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - servono 570 milioni per acquistare intero campionato : È di 570 milioni di euro a stagione il prezzo minimo fissato dalla Lega Serie A per poter acquistare i Diritti tv domestici dell'intero campionato (380 partite) nel triennio 2018/21. Le cifre sono indicate dal bando per i tradizionali operatori della comunicazione (satellitare, digitale terrestre e OTT, ossia la piattaforma Internet), pubblicato sul sito della Lega, assieme a un secondo bando subordinato, dedicato invece agli intermediari ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - pubblicati gli inviti ad offrire per operatori ed intermediari : Sono disponibili, nella sezione "Documenti" del sito della Lega Serie A , gli inviti a Presentare Offerte per i Diritti audiovisivi del Campionato di Serie A per il triennio 2018/2021 riservati agli operatori della comunicazione e agli intermediari indipendenti.Clicca QUI per consultare il documento per gli operatori della comunicazione.Cli...

Diritti TV 2018/21 : squadre divise in pacchetti - ecco cosa può cambiare : Quasi irricevibile il bando, invece, per quanto riguarda lo streaming internet: qualsiasi soggetto potenzialmente interessato, come Amazon Prime ad esempio, scapperà di fronte al fatto che può ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : come vederli in tv? Fox si aggiudica i Diritti : Grande novità per i tifosi della nazionale italiana di Calcio a 5. Fox ha infatti dato notizia di essersi aggiudicata i diritti TV degli Europei di Futsal 2018, in programma in Slovenia dal 30 gennaio al 10 febbraio. come riportato dall’ANSA, Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky) garantirà più di 30 ore live di programmazione tra match in diretta e studi pre e post partita. Presente ovviamente la nazionale tricolore, guidata da ...

A Fox Sports i Diritti degli Europei di Futsal 2018 : al via il 30 gennaio - 20 i match live : Per un’Italia che non va ai Mondiali, ce n’è una che si appresta a partecipare all’Europeo di Calcio a 5 in Slovenia. La manifestazione sarà visibile in esclusiva su Fox Sports (Sky, 204) dal 30 gennaio al 10 febbraio prossimi. Il canale 204 di Sky trasmetterà tutte e 20 le partite, compresi i match della […] L'articolo A Fox Sports i diritti degli Europei di Futsal 2018: al via il 30 gennaio, 20 i match live è stato ...

Le nuove basi d'asta per acquisire i Diritti della Serie A per il triennio 2018-2021 : ... è 260 milioni di euro , mentre il pacchetto C, del tutto identico a quelli A e B, è destinato però agli operatori Iptv, streaming online, ecc. con un prezzo di partenza più basso, 160 milioni di ...

Diritti Tv Serie A : Perform Group come Netflix - tutti i match in streaming nel 2018/19 ? : come spiegato dal Ceo di Perform Group, Simon Denyer , Dazn vuole essere "un sistema di streaming, con un'offerta di eventi sportivi live che non teme paragoni". Il "palinsesto" annovera intorno agli ...

Clamoroso - Serie B 2018- 2019 : Diritti tv - Mediaset punta a superare Sky Video : Sara' battaglia per i diritti televisivi del prossimo triennio di Serie B [Video]. Il pacchetto della cadetteria è molto allettante sia per Mediaset che per Sky, entrambe intenzionate a presentare un'offerta. Sky Sport detiene i diritti televisivi del campionato di #Serie B da sempre e ha letteralmente modificato dal punto di vista televisivo tutto il campionato. Ma Mediaset è pronta all'assalto. Dopo l'acquisto tanto chiacchierato del prossimo ...

Lega Serie A compatta su bando Diritti tv 2018 - 2021. Attesa asta da oltre 1 mld : Lega Serie A vuole contare di più in Federcalcio e ricavare di più dai diritti tv del campionato. Il primo proposito sarà espresso chiaramente mercoledì prossimo, quando in club formuleranno un documento programmatico per la gestione della Figc e faranno un endorsement in vista delle elezioni federali del 29 gennaio. Il secondo obiettivo è nero su bianco sul bando per il triennio 2018/21 che verrà ...