Diretta Olimpia Milano Cremona risultato finale 82-80 | Kuzminskas decide al Forum!

Sci alpino - calendario Olimpiadi Invernali 2018 : date - orari gare e Diretta Tv Video : L’appuntamento sportivo più importante dell’anno e alle porte e l’occasione vedra' addirittura le due Coree riunificate, almeno nella cerimonia di apertura dei XXIII Giochi olimpici Invernali , dal 9 al 25 febbraio 2018 a PyeongChang, in Corea del Sud. Il programma sportivo della rassegna a cinque cerchi prevede competizioni in 15 discipline sportive [ Video ], di cui la disciplina regina è ovviamente lo #Sci alpino . Dall’11 al 24 febbraio 2018 , ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Planica 2018 in Diretta : Federico Pellegrino fa le prove generali delle Olimpiadi nella sprint in tecnica classica : Ultima prova generale delle Olimpiadi di PyeongChang: nella tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo di Planica, in Slovenia, domani è in programma una sprint in tecnica classica, la stessa che assegnerà le medaglie in Corea del Sud. Sarà l’ultima volta che si disputerà questa gara prima della rassegna a cinque cerchi. nella gara femminile proveranno a centrare un piazzamento tra le trenta ben cinque azzurre: Gaia Vuerich, Greta Laurent, ...