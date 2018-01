Di Pietro brutale contro la prostituzione | ecco cosa propone

: RT @DinamoPress: #Genova la polizia protegge le sedi fasciste dopo il brutale accoltellamento di un ragazzo. Dietro la camionetta, la bandi… - Pietro_Bruno_ : RT @DinamoPress: #Genova la polizia protegge le sedi fasciste dopo il brutale accoltellamento di un ragazzo. Dietro la camionetta, la bandi… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 22 gennaio 2018) La storia della(dal latino prostituere, proporsi, esporsi al pubblico; quell'attività che consiste nell'accettare di compiere atti sessuali in cambio di un corrispettivo materiale diretto) copre e si estende a tutte le culture, sia antiche che moderne; vi è anche un modo di dire diffuso che la definisce essere "il mestiere più antico del mondo". C'è però chi non l'ha mai tollerata, dalla chiesa ai politici puritani. DilaIl trattamento legale dellain Europa varia nei diversi Paesi. In alcuni Stati il compiere prestazioni sessuali a pagamento non è legale, mentre in altri lain sé è permessa, mentre vengono punite le diverse forme di favoreggiamento (ad esempio l'agire come protettore, il prestare favoreggiamento, e ogni attività che porti ad ottenere profitto dalla prestazione, l'induzione, etc. etc.) tentando di ...