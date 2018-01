DANIELE BOSSARI Isola dei Famosi piena di misteri? Ho condotto Mistero per 9 anni

Stella Bossari/ Dopo il GF Vip fa il tifo per papà DANIELE : poco web e tanta normalità (Isola dei Famosi 2018) : Stella Bossari Dopo il Grande Fratello Vip continua a fare il tifo per il papà Daniele , nuovo opinionista de L'Isola dei Famosi 2018 al fianco di Mara Venier su Canale 5.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 18:40:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ DANIELE BOSSARI : “Il cast è pronto per creare dinamiche esplosive! Io non andrei mai…” : Isola dei Famosi 2018 , anticipazioni e news. Francesco Monte ammette: "Ho giù legato con una naufraga del gruppo, lei è una donna straordinaria!" Ecco chi è.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 13:26:00 GMT)

DANIELE BOSSARI : “Mai più in gara in un reality. Ecco che Isola dei famosi sarà” : Daniele Bossari, neo-opinionista de L’Isola dei famosi 13, si racconta alla vigilia della prima puntata del reality show di Canale 5. Daniele Bossari: “Ecco che Isola dei famosi sarà” Che Isola dei famosi sarà? Per Bossari, intervistato da Libero, “non mancheranno le sorprese, il cast in sé è formato per creare dinamiche esplosive”. “Nasceranno delle […] L'articolo Daniele Bossari: “Mai più in gara ...