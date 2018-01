Daniel Bund tra gli artisti scelti per reinterpretare la figura di Napoleone

Bundesliga - lo Schalke calabrese di Mimmo Tedesco e Daniel Caligiuri firma un’impresa da sogno a Dortmund : da 4-0 a 4-4 sul campo del Borussia! : Pomeriggio di calcio al cardiopalma in Germania per la 13ª giornata della Bundesliga, con il big match di Dortmund tra Borussia e Schalke 04 lontani dal Bayern in fuga verso il 6° scudetto consecutivo, ma in corsa con il Lipsia per il secondo posto in classifica. Dopo appena 25 minuti il Borussia stava già vincendo 4-0, ma lo Schalke non perdeva una partita da oltre un mese e il mister decide di non arrendersi. Chi è Mimmo Tedesco, il ...