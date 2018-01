Dakar 2018 | Walkner | una vittoria per la patria

Dakar 2018 - Sainz conquista la 40edizione da Matador : L'Uomo è il rivoluzionario Pilota già due volte Campione del Mondo WRC, 1990 e 1992. È il "Matador" nato a Madrid il 12 Aprile del 1962, combattente puro e istintivo, anche pilota aggressivo e, per ...

Il pilota spagnolo Carlos Sainz ha vinto il Rally Dakar nella categoria auto. Per lui si tratta del secondo successo nella corsa rallistica più famosa al mondo, dopo quello ottenuto nel 2010. Sainz, che ha corso a bordo di una Peugeot 3008

Dakar 2018 - splendido gesto di De Villiers : schiaccia la moto di Metelli e gli compra i pezzi di ricambio : Un gesto bellissimo di Giniel De Villiers, il pilota della Toyota ha schiacciato la moto dell'italiano Metelli e, per scusarsi, gli ha pagato i pezzi di ricambio Una bella storia arriva dalla Dakar ...

Dakar : auto - Sainz vince l'edizione 2018 : CORDOBA (ARGENTINA), 20 GEN - Carlos Sainz ha vinto il suo secondo titolo nel rally Dakar. Lo spagnolo, al volante di una Peugeot, ha chiuso l'ultima tappa al nono posto, staccato di 3'19" dal ...

Dakar 2018 - Peugeot : una vittoria sofferta contro grandi avversari : Il copione è stato rispettato: la Peugeot ha vinto, con Carlos Sainz, la sua terza Dakar consecutiva e si ritira dalla specialità da trionfatrice. Ma il film, in realtà, è stato tuttaltro che scontato. Perché la Casa francese, questo successo ha dovuto sudarselo fino alla fine, con una sola delle quattro 3008 Dakar Maxi schierate in grado di precedere al traguardo le rivali della Toyota. Il perché è presto detto: questa Dakar, è tornata a essere ...

Dakar 2018 - tutta la soddisfazione di Sainz : 'giusto che abbia vinto la Peugeot - ma che rischi...' : Un risultato che chiude come meglio non potrebbe l'esperienza della Peugeot nel rally raid più famoso del mondo, vista la decisione della Casa francese di non proseguire in questa avventura negli ...

Dakar 2018 - classifica finale altre categorie dopo l’ultima tappa (20 gennaio) : Ignacio Casale trionfa nei quad - Reinaldo Varela nei sxs - Eduard Nikolaev nei camion : Le classifiche generali di quad, side-by-side e camion sembravano blindate al termine delle maratone di ieri. E così è stato. Il cileno Ignacio Casale, il brasiliano Reinaldo Varela ed Eduard Nikolaev, infatti, hanno gestito al meglio gli ultimi 120 chilometri di prova speciale e hanno centrato il meritato successo finale. quad Ignacio Casale ha dominato in lungo ed in largo l’edizione 2018 della Dakar, chiudendo con oltre un’ora e ...

Dakar 2018 - quattordicesima tappa altre categorie : Ignacio Casale chiude vincendo - nei quad guizzo di Larrauri - tra i camion vince Ton van Genugten : La Cordoba-Cordoba prevedeva gli ultimi 120 chilometri di prova speciale che avrebbero deciso i vincitori della Dakar 2018. Non ci sono state sorprese, e chi era al comando ieri (Ignacio Casale nei quad, Eduard Nikolaev nei camion e Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin nei side-by-side) ha centrato il successo finale. Tuttavia, solamente Ignacio Casale nei quad ha saputo chiudere con la vittoria di tappa. Nei side-by-side, infatti, ha vinto il ...

Dakar 2018 - classifica finale auto : Carlos Sainz centra la sua seconda vittoria nella Dakar davanti ad All-Attiyah e de Villiers : Carlos Sainz questa mattina aveva preso il via con un ampio vantaggio sui più immediati inseguitori e lo ha ampiamente fatto fruttare. Lo spagnolo, infatti, centra la sua seconda vittoria nella Dakar lasciando il qatariota Nasse Al-Attiyah a quasi tre quarti d’ora di distacco, mentre al terzo posto il sudafricano Giniel de Villiers conclude ad oltre un’ora e un quarto di distacco. Al quarto posto il campione francese Stephane ...

Dakar 2018 - quattordicesima tappa auto : Giniel de Villiers chiude con un successo - ma la vittoria finale va a Carlos Sainz : Serviva solamente un piccolo ultimo sforzo a Carlos Sainz (Peugeot) per aggiudicarsi la sua seconda Dakar, e così è stato. Il cinquantacinquenne rallysta spagnolo ha concluso al quinto posto l’ultima tappa della Dakar 2018 tutta attorno a Cordoba e ha gestito il suo ampio margine di vantaggio sugli inseguitori. L’ultimo impegno di questa edizione se l’è aggiudicato il sudafricano Giniel de Villiers (Toyota) con il tempo di ...

Dakar 2018 - classifica finale moto dopo la 14a tappa (21 gennaio) : Matthias Walkner vince la sua prima Dakar davanti ad un coriaceo Benavides e Price : L’austriaco Matthias Walkner si aggiudica la sua prima Dakar, vincendo tra le moto con 16 minuti sull’argentino Kevin Benavides, vincitore anche dell’ultima tappa tutta attorno a Cordoba. Terzo posto finale per l’australiano Toby Price a 23:01 dalla vetta, mentre al quarto posto ha concluso il francese Antoine Meo ad oltre tre quarti d’ora da Walkner. Distacchi importanti per tutti gli altri, dalla quinta posizione ...

Dakar 2018 - quattordicesima tappa moto : Kevin Benavides chiude in bellezza - ma Matthias Walkner - ottavo - si aggiudica la Dakar : L’ultima tappa della Dakar 2018, tutta attorno alla città di Cordoba, vede il successo del padrone di casa Kevin Benavides (Monster Energy Honda) che, da quando è sbarcato in Argentina ha cambiato marcia, a suon di vittorie. Alle sue spalle l’australiano Toby Price ad appena 54 secondi, mentre è terzo il francese Antoine Meo, entrambi del team Red Bull KTM. Conclude all’ottavo posto il leader della classifica, l’austriaco ...