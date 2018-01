Da Gomorra alla fiction su Rocco Chinnici | Cristiana Dell' Anna interpreta la figlia del

Ultimo Natale a Gomorra - via alla demolizione delle Vele di Scampia. “Partita a scacchi” tra degrado - rifiuti e nuove occupazioni : Scampia si prepara all’abbattimento della prima vela, quella verde (detta Torre). La demolizione è prevista per il prossimo marzo, ma non sarà semplice rispettare il cronoprogramma. Le Vele oggi ospitano ancora 350 famiglie. Occupanti storici e recenti. Molti di loro non rientrano nella graduatoria per l’assegnazione di alloggi popolari. Ma finché ci sono loro, pare, non ci sarà nessun abbattimento, anche se l’Amministrazione non ha intenzione ...

Ciro muore nel finale di Gomorra 3 : la preghiera di Marco D’amore per l’addio alla serie : Ciro muore nel finale di Gomorra 3 e i fan piangono lacrime amare. Due attori, due fratelli, un tragico epilogo per Genny e Ciro, i due protagonisti di Gomorra che questa sera hanno saputo chiudere una stagione da brividi. Ogni anno la serie Sky riesce a fare meglio di quello precedente e con la morte di Ciro tutto cambia, il presente si trasforma e il futuro si riscrive. Se la morte di Scianel sembra lasciare il tempo che trova, quella di ...

Napoli - l'allarme di de Magistris : 'Dopo Gomorra aumentate le stese di camorra' : 'La nuova stagione di Gomorra? Non l'ho vista ma devo essere sincero. Al di là dell'opera d'arte, su cui ognuno la può pensare come vuole, mi preoccupa molto, da sindaco, da genitore e da ex ...

Emma imita Scianel di Gomorra : l’omaggio alla serie tv sfocia in polemica (video) : Emma imita Scianel di Gomorra in un video postato direttamente dalla cantante sul proprio account Instagram. Nel contenuto pubblicato sul social network, Emma ha chiaramente voluto omaggiare la serie tv italiana da record, calandosi nel personaggio di Scianel. Insieme ad un'amica, Emma ha ricreato le atmosfere di un episodio della nuova stagione della serie tv, in particolare il momento in cui la boss Scianel esce dal carcere ed incontra ...

Gomorra senza pace. Gratteri : "C'è il rischio emulazione - è diseducativo". D'Amore : "Attenti alla censura" : La terza serie di Gomorra si lascia alle spalle la boa di metà stagione e puntuale, ritorna il dibattito sull'opportunità di rappresentare il male in tv e del pericolo di spingere l'audience ad empatizzare con esso. Il dibattito era stato innescato dai magistrati Giuseppe Borrelli e Federico Cafiero De Raho, che avevano parlato di "rappresentazione pericolosa", parole davanti alle quali Marco D'Amore, il Ciro Di Marzio di Gomorra, ...

Gomorra alla stessa ora di Napoli-Juve? Le puntate già disponibili dal venerdì mattina : I prossimi due episodi di 'Gomorra La Serie' saranno messi a disposizione da Sky sulla piattaforma on demand già venerdì mattina per venire incontro ai tifosi del Napoli, vista la concomitanza serale ...

Gomorra in chiaro su Rai4 dalla prima stagione - programmazione dal 25 novembre coi film Italian Crime Stories : Dal 25 novembre sarà possibile rivedere Gomorra in chiaro su Rai4: mentre su Sky Atlantic ha appena debuttato con successo la terza stagione della serie, il pubblico che vorrà ripercorrere l'intera saga criminale ispirata al romanzo di Roberto Saviano potrà farlo ripartendo dai primi episodi in onda in prima serata dalle 21.00 sul canale 21 del digitale terrestre ogni sabato. La nuova programmazione di novembre e dicembre di Rai4 propone ...

"Ho un ruolo molto importante ed un cv di prestigio - ma alla presentazione di 'Gomorra 3' è stata calpestata la mia dignità" : Gomorra 3 - La serie ha fatto il boom di ascolti al cinema (trentamila spettatori il primo giorno, altri 26mila nel secondo) e 500 mila euro al box office. Gianfranco Gallo - l'interprete di Giuseppe Avitabile, suocero di Genny Savastano -, però, invece di godersi il successo ha pubblicato su Facebook un post al vetriolo in cui se la prende direttamente con Sky per non aver valorizzato la sua presenza alla giornata di lancio dello show, a ...

Le anticipazioni di Gomorra 3 riportano alla morte di Don Pietro e alla fuga di Ciro : trama episodi del 17 novembre : Gomorra 3 riparte da un azzeramento della storia che abbiamo imparato a conoscere e amare: Don Pietro è morto e gli equilibri tra i personaggi noti nelle prime due stagioni hanno ormai compiuto il loro percorso. Genny è diventato papà nel finale della seconda stagione e con la morte del padre si prepara a gestire il potere della sua famiglia seguendo il solco tracciato proprio dall'amata madre, Donna Imma, morta per mano di Ciro ...