Così Papa Francesco ha chiesto scusa a vittime abusi

Pedofilia - cardinale O'Malley critica il Papa : Così scoraggia vittime - : Francesco aveva respinto gli attacchi al vescovo di Osorno, Barros, accusato di aver "coperto" abusi su minori da parte di padre Karadima: "Finora non ho visto prove, questa è calunnia". Tante le ...

Cile - poliziotta cade da cavallo durante il passaggio di Papa Francesco. Bergoglio stupisce tutti e reagisce Così : Papa Francesco è sceso dalla Papamobile per assistere una agente della polizia che era caduta dal suo cavallo durante il passaggio del convoglio Papale ad Iquique, in Cile. La poliziotta è caduta vicino alla Papamobile, per cui Bergoglio ha chiesto di fermate il veicolo ed è sceso per aiutare la donna. Un’ambulanza è accorsa per portare via l’agente e il Papa ha ripreso il suo cammino L'articolo Cile, poliziotta cade da cavallo ...

Chiusa 14 anni in casa - il papà a 'Chi l'ha visto?' : 'lei voleva vivere Così' : Ha trascorso 14 anni della sua vita reclusa in casa, ma per suo padre non c'è niente di strano perché era lei che aveva scelto di vivere così. Era diventata un fantasma a Polignano a Mare (Bari), Paola Manchisi, trovata morta lo scorso 6 gennaio, rannicchiata in posizione fetale quasi completamente nuda nel pavimento della cucina tra escrementi. A coprirla un piumone vecchio e sudicio. Aveva 31 anni, pesava 30 chili. La trasmissione 'Chi l'ha ...

Così Papa Francesco si è scagliato contro il '68 : Papa Francesco contro i "nuovi diritti" acquisiti durante il 1968. È stato un Bergoglio forse inaspettato quello che ieri ha tuonato sull'argomento durante il saluto di inizio anno al corpo diplomatico presente in Vaticano. Nel cinquantesimo anniversario del fenomeno politico e sociale che ha sconvolto i costumi del mondo, infatti, il pontefice argentino ha dichiarato: "In seguito ai sommovimenti sociali del ...

Papa Francesco - operazione Pechino. Perché è Così difficile l’accordo con la Cina : Era il sogno di Giovanni Paolo II e l’obiettivo di Benedetto XVI, è la partita a cui Papa Francesco sta dedicando molte energie: raggiungere un accordo tra Vaticano e Cina e normalizzare la situazione dei cattolici nell’immenso paese, che con il presidente Xi Jinping si affaccia oggi sulla scena internazionale come potenza globale. Non più – per dirla secondo la terminologia del regime – in quanto “Grande Nazione” (da guo) ma “Nazione Forte” ...

Re - Papa e imprese. Così il 1° gennaio diventò festa civile : In altre parti del mondo il Capodanno ha date diverse, a partire da quello cinese collegato al novilunio di gennaio. Ma dal punto di vista della burocrazia l'aspetto più curioso è il periodico ...

Re - Papa e imprese. Così il 1° gennaio diventò festa civile : L’estate del 1874 sprigionava i primi tepori, quando Vittorio Emanuele II si ritirò in una delle residenze di caccia dei Savoia, il castello (in realtà una palazzina a un piano) di Sant’Anna, Cuneo. Lì il 23 giugno «per grazia di Dio e volontà della nazione», il re d’Italia «sanzionò e promulgò» una legge di una riga: «All’elenco dei giorni festivi...

Papà Donnarumma su Antonio : "amarezza per le critiche dei non tifosi. Adesso rispondo Così" : Fanno male certi giudizi, soprattutto quando provengono non da tifosi, ma da persone di spessore del mondo del calcio. Io sono stato sempre tranquillo, non ho mai avuto dubbi sulle qualità di Antonio.

L'anno di Papa Francesco : Così ha blindato la Curia : Papa Francesco e la divisione nella Chiesa cattolica. Per il pontefice argentino, chi alimenta le "chiacchiere" distrugge la fraternità sacerdotale: "Il chiacchiericcio è un atto terroristico, perché tu con la chiacchiera butti una bomba, distruggi l’altro e te ne vai tranquillo! Per questo, custodire la fraternità sacerdotale. Per favore, niente chiacchiere. Sarebbe bello mettere un cartello ...

Belen Rodriguez contro il papà Gustavo : "Così ci rovina..." : MILANO - Belen Rodriguez, si sa, è molto legata alla sua famiglia. Ma pare che al momento ci sia maretta tra lei e papà Gustavo. Ecco il motivo... Come riporta il sito Blitz, il...

Gianluca Paparesta contro il Var : 'Così arbitri se ne lavano le mani. Va usato solo in casi clamorosi' : ROMA 'Gli arbitri delegano troppo al Var, lavandosi le mani e cercando di avere meno responsabilità. Va utilizzato solo in casi clamorosi come la testata di Zidane a Materazzi altrimenti diventa un ...

Cinque anni di sacri tweet - Così è nato il Papa dei social : «C ari amici, è con gioia che mi unisco a voi via Twitter. Grazie per la vostra generosa risposta. Vi benedico tutti di cuore». Cinque anni fa, il 12 dicembre del 2012, pochi minuti prima di mezzogiorno, fu questo il primo tweet del Papa dall'account @pontifex_it. Anzi, il primissimo fu lo stesso messaggio in inglese subito seguito dalla traduzione italiana. A digitarlo fu un Joseph Ratzinger molto emozionato ed ...

Così si divide la Chiesa di Papa Bergoglio : È il grande tema che sta coinvolgendo i fedeli di tutto il mondo. La settimana scorsa, il cardinale Mueller - nel sottolineare il rischio di uno scisma - è tornato a sollevare alcune questioni che aveva già posto tramite un'intervista qualche mese fa. Burke, dalle pagine del Giornale.it, ha dichiarato che il pericolo di una vera e propria divisione risiede nella "confusione". Papa Francesco, dal canto suo, non risponde a ...

DON JULIÀN CARRÒN/ "Papa Francesco in Egitto costruisce ponti : Così si sconfigge il terrorismo" : Don Julián Carrón: parla delle prossime sfide del cristianesimo, delle responsabilità dell'Occidente nel fenomeno del terrorismo, dell'opera intelligente di Papa Francesco.(Pubblicato il Sun, 03 Dec 2017 09:25:00 GMT)