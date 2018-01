Cos' è lo shutdown e cosa provoca negli Usa e nell' economia mondiale

USA - SHUTDOWN CONTRO TRUMP/ Cos 'è e Cos a succede ora : Senato - via alla trattativa con i democratici : Usa, SHUTDOWN CONTRO TRUMP : Cos'è e cosa succede ora. Senato non approva bilancio, il governo “chiude”. Sono stati bloccati i fondi federali, l'attività amministrativa si ferma(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 12:01:00 GMT)

Scatta lo shutdown negli Usa : da sanità ad ambiente ecco Cos a accade - : Che cosa succede dopo il blocco di tutte le attività governative non essenziali. A rischio il personale civile del Pentagono, musei e parchi chiusi. L'ultimo caso risale al 2013

Usa in shutdown - Cos 'è e quali conseguenze ha : WASHINGTON, 20 GEN - Lo shutdown si verifica quando il Congresso non approva la legge che rifinanzia le attività amministrative federali. L'ultimo shutdown risale all'ottobre del 2013, durò 16 giorni ...

Usa - scatta lo «shutdown» : bloccate le attività federali Trump : Così non si mette bene Ma in Florida è pronta la festa : Trump archivia il suo primo anno alla presidenza con lo shutdown, ovvero il blocco dell’attività amministrativa federale, a partire dai servizi meno essenziali, per mancanza di fondi: «congelati» gli stipendi dei militari, disagi nelle attività pubbliche