Controlli fiscali 2018 su titolari di PIVA | ecco i nuovi termini di prescrizione

: RT @StrozziFilippo: Reati fiscali, così cambiano i controlli della Guardia di Finanza con la tecnologia - Architecday : RT @StrozziFilippo: Reati fiscali, così cambiano i controlli della Guardia di Finanza con la tecnologia - MarnyVolpe : Reati fiscali, così cambiano i controlli della Guardia di Finanza con la tecnologia - FlpDifesa : Dal 13 gennaio u.s., in vigore il nuovo Regolamento per lo svolgimento delle visite fiscali dei lavoratori pubblici… - FrancescaGiotto : Termine controlli fiscali - legalgeekTW : #diritto Termine controlli fiscali - Quando scade la possibilità di un accertamento dell’Agenzia delle Entrate sull… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Anche quest’anno il Fisco ha deciso di incrociare milioni di dati. Il nuovo piano diprevede una stretta sulle P.IVA, sulle fatture e sui pagamenti Iva, sui versamenti e sui prelevamenti.sui conti correnti: le novità Per quanto riguarda isui conti correnti, l’Agenzia delle Entrate, se il reddito annuo del professionista oggetto di controllo non è tale da giustificare l’ammontare dei versamenti sul conto corrente, può presumere che si tratti di somme di denaro derivanti da attività svolte in nero, con la conseguente tassazione delle stesse. Si tratta di una presunzione legale che non necessita dei requisiti di gravità, concordanza e precisione . Spetta quindi al contribuente dimostrare la provenienza legittima delle somme presenti nel conto corrente. Ne consegue che le diverse causali delle operazioni relative agli incassi ...