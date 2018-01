Contratti statali 2018 | novità arretrati da 370 a 712 euro | aumenti da 63 a 117

Contratti STATALI/ Rinnovo Scuola : aumento stipendi ma anche orari - Miur sotto attacco (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, Rinnovo Scuola e ultime notizie: aumento stipendi Miur, ma anche aumento orari di lavoro in bozza Aran. Le ipotesi, le novità e le proteste(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 01:53:00 GMT)

Contratti statali - PA via libera da CdM Governo/ Intesa su aumenti e arretrati - Madia : “Ora scuola e sanità” : Contratti statali, PA via libera da CdM Governo: Intesa su aumenti e arretrati. Ministro Marianna Madia fissa le prossime tappe: “Ora scuola e sanità”. Le ultime notizie sulla svolta(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 15:56:00 GMT)

Contratti STATALI/ CdM - “rinnovo e aumenti ok” : arretrati pronti prima delle Elezioni (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, trattativa rinnovo e aumenti stipendi Pa: ultime notizie di oggi 19 gennaio 2018, via libera Cdm al rinnovo per Comparto Centrale. Madia, “aumenti e arretrati ok"(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 14:25:00 GMT)

Contratti STATALI/ Aumenti stipendi Scuola : rinnovo pronto per le Elezioni? (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, trattativa rinnovo e Aumenti stipendi Pa: ultime notizie di oggi 19 gennaio 2018, aumento Scuola in tempo per le Elezioni? Le ultime indiscrezioni(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 02:25:00 GMT)

Contratti statali/ Rinnovo Scuola : ipotesi vincolo triennale per la mobilità (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 18 gennaio 2018: Rinnovo Aran, i conti in Manovra e le trattative per il comparto Scuola. Enti Locali, via libera potrebbe essere a breve(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:05:00 GMT)

Contratti STATALI/ Rinnovo Pa : aumento Enti Locali ok - sulla Scuola invece.. (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 18 gennaio 2018: Rinnovo Aran, i conti in Manovra e le trattative per il comparto Scuola. Enti Locali, via libera potrebbe essere a breve(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 10:08:00 GMT)

Contratti statali Scuola-Polizia : ecco le date per il pagamento degli arretrati : Agli insegnanti e ai vigili del fuoco verranno presto erogati gli arretrati. Ad annunciarlo è stato NoiPA, che ha reso noto anche le date in cui verrà pagato lo stipendio dei dipendenti pubblici questo gennaio, annunciando infatti due emissioni urgenti. NoiPA: le date, cedolino entro stasera 18 gennaio 2018 Nel dettaglio per consentire il pagamento delle retribuzioni arretrate ( emissioni urgenti) al personale supplente breve e saltuario della ...

Contratti STATALI/ Aumento Comparti Centrali Pa : via libera da Ragioneria di Stato (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 17 gennaio 2018: rinnovo Aran, i conti in Manovra e le trattative per il comparto Scuola. Dagli insegnanti al nodo arretrati(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 11:05:00 GMT)

Contratti Statali/ Rinnovo Aran : i conti dalla Manovra al comparto Scuola (ultime notizie) : Contratti Statali, ultime notizie di oggi 17 gennaio 2018: Rinnovo Aran, i conti in Manovra e le trattative per il comparto Scuola. Dagli insegnanti al nodo arretrati(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 01:43:00 GMT)

Contratti STATALI/ Rinnovo Scuola : Min. Fedeli - “aumenti - firma a breve” (ultime notizie) : Rinnovo CONTRATTI STATALI, Scuola e Forze dell'Ordine: ultime notizie di oggi 15 gennaio 2018, Ministro Fedeli “aumenti stipendi docenti, firma e accordo a breve”(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 01:35:00 GMT)

Contratti Statali/ Rinnovo scuola in Aran : Snals - “aumenti senza alcuna risorsa in più” (ultime notizie) : Contratti Statali, ultime notizie di oggi 12 gennaio 2018: Rinnovo comparto scuola in Aran, Snals "aumenti senza alcuna risorsa in più, atto indirizzo peggiorativo"(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 01:24:00 GMT)

Ultime Contratti statali 2018 : novità arretrati da € 370 a 710 - quando e per chi : Arriveranno presto novità sul rinnovo dei contratti statali e della scuola in merito agli aumenti degli stipendi e agli arretrati maturati negli anni 2016 e 2017 per le mancate trattative. Secondo quanto riporta nell'edizione odierna Italia Oggi, infatti, i dipendenti statali e i docenti avranno quella che potrebbe essere definita come la "Carta elettorale", il rimborso dei mancati aumenti degli stipendi poco prima di andare a votare il 4 marzo ...