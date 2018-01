Consuma sushi e salmone ogni giorno | nello stomaco ha un verme di un metro

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Oggi, il #è un alimento di largo consumo, che piace sia ai giovani che agli adulti. Di conseguenza, quanto accaduto ad un uomo della California ha destato un bel po' di scalpore. La vicenda è stata riportata durante una popolare trasmissione televisiva americana, This Won't Hurt A Bit, che alterna momenti divertenti a fasi ben più serie, dedicate a questioni mediche anche un po' insolite, come quella che ha riguardato l'uomo che si è ritrovato con un grossonell'intestino. Ecco cos'è accaduto Il dottor Kenny Banh, ospite dello show, ha raccontato che un uomo è arrivato in ospedale lamentando una forte diarrea sanguinolenta e dei dolori intestinali. Il paziente, sorprendentemente, ha chiesto al personale medico di essere sottoposto a dei test per i vermi, tirando fuori un sacchetto contenente una grossa tenia VIDEO, la cui lunghezza era di circa 1,6 metri. ...