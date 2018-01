Congedo Papà 2018 4 giorni obbligatori | come funziona il nuovo ‘bonus padri’ e come

Nuovi papà : da quest'anno il Congedo obbligatorio sale a 4 giorni : A chi diventa papà nel 2018 spettano quattro giorni di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo. Lo ha stabilito l'articolo 1, comme 354, della Legge di Bilancio 2017 che, a partire dal 1° ...

Quei papà discriminati sul lavoro. “Chi chiede il Congedo viene messo da parte” : Li abbiamo chiamati papà fantasma. Rivendicano il proprio ruolo nella cura dei figli ma sono frenati dalla mancanza di strumenti che favoriscano la conciliazione tra lavoro e vita privata. E certo non li aiuta un contesto culturale ancora appiattito su una visione manichea dei ruoli: da un lato l’uomo focalizzato sulla carriera, dall’altro la donna...

Il papà in Congedo non sta con il figlio - la Cassazione : 'Sì al licenziamento' : Abusa del diritto al congedo parentale il genitore che non utilizzi il permesso dal lavoro esclusivamente per la cura diretta del bambino. E tale violazione giustifica il licenziamento disciplinare. ...

Il marito di Serena Williams : «Bisogna garantire il Congedo ai papà» : «Quello che abbiamo passato, le settimane e i mesi dopo il parto, mi hanno fatto diventare un fiero sostenitore del congedo parentale (non solo per i miei impiegati – uomini e donne – ma per tutti). Non riesco nemmeno a immaginare come affrontare tutto quello che accade a un neogenitore senza il sostegno, la sicurezza finanziaria e la flessibilità che abbiamo avuto noi». Alexis Ohanian è solo l’ultimo dei genitori famosi a sostenere che i ...

Per i neo papà 5 giorni di Congedo : Dal 2018 ai papà lavoratori spettano quattro giornate di congedo obbligatorio e una di congedo facoltativo . Come si legge sul sito dell'Inps "l'articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (...

Congedo parentale - la denuncia di un papà : "Discriminato al rientro in azienda" : Dopo anni passati a lavorare anche dieci ore al giorno ha pensato di trascorrere più tempo con la figlia di due anni, e con la madre sono partiti insieme per sei mesi. Dopo il Congedo parentale di sei...