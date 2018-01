Concorso Polizia Penitenziaria 2018 | ecco le novità sul nuovo attesissimo bando

Concorso Polizia Penitenziaria - ampliati i posti disponibili : Sarà ampliato il numero dei posti disponibili per il Concorso di Polizia Penitenziaria. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Avviso del ministero della Giustizia che prevede l’aumento dei posti dei concorsi per allievo agente dei ruoli maschile e femminile, indetti con provvedimenti del 28 luglio 2015, del 7 aprile 2017 e del 13 ottobre 2017. L’ampliamento prevede l’assegnamento di: 124 posti per il ruolo ...

Polizia provinciale Napoli - ok al Concorso : scattano 150 assunzioni : 'Nel 2018 avvieremo la mobilità e ci prepariamo ad un nuovo concorso per la Polizia metropolitana'. Ad annunciarlo il consigliere delegato alla Polizia provinciale e beni confiscati Carmine Sgambati, ...

Concorso Polizia Penitenziaria - scade il termine per fare domanda : scade il 12 novembre alle 23.59 il termine per presentare la domanda di partecipazione al Concorso Polizia Penitenziaria da 197 posti (Scarica il bando). Ecco una rapida Guida utile sulla procedura di compilazione della domanda. Per candidarsi è necessario registrarsi sulla piattaforma online del sito del ministero della Giustizia e, dopo aver ottenuto le credenziali di accesso, compilare il modulo nella sezione riservata alla domanda. Leggi ...