Concorso docenti 2018 | la Corte ufficializza il decreto | bando entro 38 giorni

Concorso docenti 2018 : boom di adesioni per i non abilitati - ecco perché Video : Il 2018 è cominciato da poco e ben presto gli aspiranti docenti, abilitati e non, potranno sostenere il tanto atteso Concorso per diventare di ruolo. Come sappiamo, eliminato il Tfa Tirocinio Formativo Attivo è stato predisposto dal Miur un nuovo percorso di formazione per i docenti, della durata di tre anni, il cosiddetto FIT. Non tutti, però, con la solo alla laurea hanno diritto ad accedere a questo percorso, ed in particolare gli aspiranti ...

Transitorio - Concorso docenti non abilitati : requisiti - servizio e tempistiche : Il DL n. 59/2017 prevede una fase transitoria, che a sua volta include un concorso riservato ai docenti non abilitati che hanno alle spalle 3 anni di servizio. Il concorso includerà una prova scritta e una orale. Se superate, si viene ammessi al FIT, svolgendo il primo e il terzo anno. Dopo il FIT, si […] L'articolo Transitorio, concorso docenti non abilitati: requisiti, servizio e tempistiche proviene da Scuolainforma.

Concorso docenti 2018 : non abilitati - quando la data delle prove Video : Il 2018 sara' l’anno dei concorsi per i docenti della #Scuola secondaria, non solo precari. Infatti, diversamente da quanto era stato disposto all’inizio, anche i docenti di ruolo potranno aderire al bando. Ovviamente stiamo parlando di quel bando che interessa gli insegnanti gia' in possesso dell’abilitazioni, i quali dovranno svolgere prove non selettive. Il percorso sembra essere più duro e complicato per i docenti precari di terza fascia, e ...

Firmato il decreto del bando di Concorso per i docenti abilitati : Il decreto con le modalità di svolgimento del prossimo concorso per i docenti abilitati della scuola secondaria è stato Firmato nella giornata di ieri dalla ministra dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli. La notizia della firma campeggia in prima pagina sul sito istituzionale del Miur dove viene spiegato l’iter che porterà all’emanazione definitiva del […] L'articolo Firmato il decreto del ...

Ultime Concorso scuola 2017/2018 : in arrivo bando docenti abilitati e sostegno Video : Sono in arrivo i bandi di concorso nella #scuola per i docenti abilitati. Secondo quanto scrive nell'edizione odierna Italia Oggi, infatti, il ministero dell'Istruzione è in procinto di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale il regolamento che costituira' la condizione preliminare di tutti i bandi di concorso nella scuola in previsione per il 2018. Ulteriore novita' è costituita dall'ambito territoriale dei nuovi bandi di concorso per i docenti: ...

Ultime Concorso scuola 2018 : novità Consulta - docenti ruolo possono partecipare Video : I docenti di ruolo potranno partecipare al concorso nella scuola del 2018 e ai prossimi concorsi di reclutamento degli #insegnanti. Lo ha stabilito ieri la Corte Costituzionale sottolineando, pertanto, che i docenti non solo potranno partecipare al prossimo concorso il cui bando è atteso per i primi mesi del nuovo anno, ma anche alle successive selezioni concorsuali. Viene bocciata, almeno parzialmente, la riforma della Buona scuola di Renzi. La ...

Il parere del CSPI sul Concorso riservato ai docenti abilitati : Il parere del CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) che ha esaminato i due decreti che disciplinano la procedura concorsuale relativa al reclutamento e alla nuova formazione degli insegnanti è stato rilasciato nella giornata dello scorso 29 novembre. Ne da notizia il sindacato FLC CGIL che sul suo sito riporta in allegato, così come facciamo […] L'articolo Il parere del CSPI sul concorso riservato ai docenti abilitati ...

Assunzioni scuola e Concorso docenti 2018 Fedeli : 'Novità graduatorie regionali' Video : Assunzioni dei docenti nella #scuola e concorsi del 2018, le graduatorie degli insegnanti potrebbero essere regionali. A dichiararlo è stato il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, in procinto di stravolgere uno dei tasselli fondamentali della riforma della Buona scuola di Renzi di due anni fa. Ovvero del meccanismo che finora ha permesso di assumere i docenti nelle scuole anche fuori regione rispetto alla residenza, situazione che ha ...

Codacons - ricorso collettivo contro il nuovo Concorso per docenti : Il Codacons lancia oggi una nuova offensiva legale in favore dei docenti della Sardegna. E' infatti uscito, pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24/11/2017, il Bando di concorso finalizzato al reclutamento ...

Concorso docenti abilitati 2018 ultime notizie : le anticipazioni confermano le intenzioni del Miur : In una nota diffusa dal sindacato Anief, si sottolinea come il bando per il Concorso 2018 riservato al personale abilitato, ormai prossimo alla pubblicazione, tenderà ad escludere in maniera del tutto illegittima, numerose categorie di docenti. Concorso docenti 2018: le anticipazioni confermano numerose esclusioni Nella nota, Anief cita ‘gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) non inseriti nelle GaE o nella seconda fascia delle GI entro il 31 ...

Docenti - Concorso a cattedra ‘semplificato’ : diploma tecnologie musicali : Gentili Docenti, Come noto, per i soli insegnanti già abilitati o specializzati/ndi sul sostegno, entro febbraio 2018, è prevista una procedura concorsuale semplificata, per soli titoli, previo superamento di un colloquio orale, nemmeno selettivo, finalizzata all’immissione in ruolo. Nello specifico, il Decreto Legislativo n. 59 del 13 Aprile 2017, art. 17, ha stabilito una “fase […] L'articolo Docenti, concorso a cattedra ...

Concorso docenti 2018 - primo bando a dicembre - pronta bozza su prove e punteggio Video : Il documento pronto 'sul tavolo del Ministero' permette di farsi un'idea sulla prossima procedura del Concorso a cattedra 2018, che come dalle ultime informazioni, dovrebbe essere suddiviso in due fasi: la prima per i docenti abilitati all'insegnamento; la seconda per i non abilitati, sia con 36 mesi/3 anni di servizio che con solo titolo di accesso laurea magistrale o diploma abilitante. Prevista la pubblicazione del decreto in novembre con ...