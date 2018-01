Con l’attacco ai curdi la Turchia si allontana dalla Nato

C’è un po’ di Walt Disney nell’ultimo successo “Per amore” di Aldo Losito Con il video ambientato nella notte dell’attacco degli inglesi alle navi a Taranto nella seConda guerra mondiale : Mottola – Ancora un successo di pubblico e di critica per Aldo Losito. Il cantautore di Mottola, reduce da “Niend e nisciun“, hit estiva con Cesko degli Aprés La Classe, è da un mese in tutte le più importanti radio del…Continua a leggere →

Fuoco incrociato Contro la Raggi sull'emergenza rifiuti. Galletti e Pizzarotti all’attacco : La sindaca di Roma Virginia Raggi è sotto attacco per l'emergenza rifiuti a Roma, con i tecnici che avvertono: gli impianti sono saturi, la Capitale ha solo cinque giorni; poi, nel fine settimana, anche la raccolta rischia di fermarsi. Ad accusare la sindaca M5S, oggi, sono soprattutto il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti e il suo ex collega di movimento, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti."Serve subito un piano per lo ...

Calciomercato Benevento - blitz per l’attacco : altri rinforzi per De Zerbi - Contatto anche Con la Samp : Calciomercato Benevento – Il successo contro il Chievo ha riportato grande fiducia in casa Benevento, adesso la squadra di De Zerbi crede alla salvezza. La dirigenza si è già mossa in modo importante sul mercato ed altri innesti sono in arrivo. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ per l’attacco l’obiettivo è Cheick Diabaté, attaccante maliano classe ’88 dell’Osmanlispor, manca l’accordo tra ...

L’ISIS ha rivendicato l’attacco di ieri Contro una chiesta copta al Cairo - in Egitto - nel quale sono state uccise 9 persone : Lo Stato Islamico (o ISIS) ha rivendicato l’attacco terroristico compiuto ieri di fronte alla chiesa copta di Mar Mina nel quartiere di Helwan, al Cairo. Non ha però fornito alcuna prova per sostenere la sua rivendicazione. l’attacco è stato compiuto The post L’ISIS ha rivendicato l’attacco di ieri contro una chiesta copta al Cairo, in Egitto, nel quale sono state uccise 9 persone appeared first on Il Post.

Grey’s Anatomy 14 riparte negli USA il 18 gennaio - tra le Conseguenze dell’attacco hacker e il marito di Jo : La seconda metà di Grey's Anatomy 14 dovrà obbligatoriamente aprirsi col botto, dopo l'enorme cliffhanger dell'episodio 14x08: ci sono almeno tre domande alle quali il primo episodio dell'anno nuovo, previsto per giovedì 18 gennaio, dovrà rispondere. L'episodio "Out of Nowhere" ha infatti visto il Grey Sloan Memorial Hospital cadere vittima di un pericoloso attacco hacker, che ha messo fuori uso macchinari medici e computer di tutta la ...

Calciomercato Milan - Raiola torna all’attacco : Contratto di Donnarumma da annullare : Calciomercato Milan, Raiola torna all’attacco: contratto di Donnarumma da annullare Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Milan, Raiola torna ALL’ATTACCO – L’estate scorsa il caso più clamoroso fu la situazione riguardante Gigio Donnarumma, portiere del Milan. Il giovane calciatore è stato al centro di mille voci di mercato e ...

Aulas-Gonalons - Continua la diatriba : l’attacco del presidente del Lione al centrocampista della Roma : L’addio di Gonalons al Lione continua a far discutere. Il presidente del club francese, Aulas, e il centrocampista giallorosso da quest’estate continuano a stuzzicarsi. Questa volta è stato Aulas ad attaccare, attraverso il proprio account Twitter ufficiale: “Ma perché Gonalons parla ancora dell’OL? Ha rimpianti? Per lui è meglio che si concentri totalmente al suo club : La Roma!”. Il rifermento del numero uno del Lione è ad una ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Lo strappo Con l’Italia? Si ricuce. Vorrei più Considerazione a Perugia - sono propenso all’attacco” : Ivan Zaytsev sta avendo un avendo di stagione un po’ di contratto nel ruolo di schiacciatore a Perugia e analizza il suo momento in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Io sono sempre ipercritico nei miei confronti quindi non possono essere soddisfatto. sono abituato sicuramente a realizzare più punti e Vorrei farne di più. Vorrei essere considerato di più in attacco, non mi arrIvano tantissimi palloni, il gioco ...

L’attacco Contro i peacekeeper dell’ONU nella Repubblica democratica del Congo : È uno dei più gravi di sempre, in un posto in cui le Nazioni Unite si sono impegnate con la loro missione più grande e costosa: ci sono almeno quindici morti The post L’attacco contro i peacekeeper dell’ONU nella Repubblica democratica del Congo appeared first on Il Post.

Caos Figc - Tavecchio non si dimette SContro Con il Coni - l’attacco di Malagò : «Mi auguro che lasci» : Il presidente prende tempo, ecco il piano per resistere. Lunedì il consiglio federale potrebbe sfiduciarlo. La Lega Dilettanti ago della bilancia