Con Britannia la storia antica si fa fantasy Tra gladi romani | asce e magia

Britannia - è s Con tro di civiltà tra celti e romani : Giulio Cesare ha fallito nell’impresa ma i romani sono determinati a conquistare la Britannia e, dopo un’attesa di cento anni, tornano nelle isole albioniche per riscattare l’insuccesso del famoso generale. Le varie tribù, spesso in conflitto tra loro, e la comunità elusiva e misteriosa dei druidi sono così costretti ad unire le forze per difendere la loro terra. Britannia è la storia romanzata e con una buona dose di fantasy di una ...

Serie TV - trailer di Britannia la nuova produzione di Sky Atlantic Con Fortunato Cerlino : Ai confini dell'impero a tutto rock. Sky si inserisce nella corsa all'epica antica con Britannia in arrivo dal 18 gennaio su Sky Atlantic in UK e annunciata in contemporanea anche nella versione italiana dello stesso canale, mentre negli Stati Uniti sarà distribuita da Amazon. Per sfidare la concorrenza dello streaming nel Regno Unito Britannia sarà interamente rilasciata lo stesso 18 gennaio, come annuncia anche il trailer quasi a dare più ...