Complotto contro Bergoglio in Conclave | l' accusa del cardinale

: Ma come... #complotto contro la #RAGGI ... qui a Roma va sempre tutto bene.. ?????????? - rubens_103 : Ma come... #complotto contro la #RAGGI ... qui a Roma va sempre tutto bene.. ?????????? - capomuta : RT @Diavoletto699: Perle di saggezza Grillina contro il complotto ai danni dei Nazisti !! Beata ignoranza - VaiVieni : RT @Euroscettici: Il complotto dei sacchetti di plastica....(si droga) c'è chi ci ha fatto un piano sopra Matteo Renzi evoca il complotto d… - VinGalante : @Filippo_Casini @luigidimaio chiama l' #OSCE Qui c'è un complotto contro il #M5S - MIBrutus : RT @Diavoletto699: Perle di saggezza Grillina contro il complotto ai danni dei Nazisti !! Beata ignoranza -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Una sorta diper impedire l'elezione delJorge Marioal soglio di Pietro. La rivelazione delOscar Mariadiaga è contenuta in "Tutti gli uomini di Francesco", l'ultimo libro di Fabio Marchese Ragona. Secondo ilhonduregno, qualcuno, durante l'assise cardinalizia del 2013, avrebbe messo in giro voci false sulla salute del futuro pontefice al fine di impedire che venisse scelto come successore di Joseph Ratzinger. "Non posso certo dire cosa è successo all’interno della Sistina, durante il- ha dichiarato Oscar Mariadiaga, oggi a capo del minidirettorio del C9, nel libro di Fabio Marchese Ragona - ma posso raccontare una cosa: quando iniziò a delinearsi la figura dell’arcivescovo di Buenos Aires come possibile nuovo Pontefice, le famose cordate clericali di cui oggi ...