Commissione banche | proporre non costa niente Così i partiti puntano una bandierina per

Commissione banche - i partiti in coro chiedono l’istituzione della Procura nazionale per i reati finanziari : A poco più di un mese dalle urne, i partiti italiani ritrovano un’ideale unità tirando fuori dal cassetto pressoché all’unisono la tanto vecchia quanto mai nata Procura nazionale per i reati finanziari. La proposta di istituzione di un pool specializzato sulla falsariga dell’antimafia è infatti il filo rosso che lega, con i debiti distinguo, le riflessioni di Pd, Forza Italia e M5S depositate in Commissione Banche. ...

Il Pd presenta due relazioni sulla Commissione banche - LeU si tira fuori. Pier Ferdinando Casini dovrà trovare la quadra tra 9 proposte : Il Pd arriva all'atto conclusivo della commissione banche con una doppia relazione. Sul tavolo del presidente Pier Ferdinando Casini sono arrivati due testi: uno elaborato dal vicepresidente Mauro Marino, l'altro firmata da Gianni Dal Moro, attivissimo parlamentare veneto che durante l'audizione fiume di Ignazio Visco tenne il governatore sulla graticola con una domanda di circa un'ora."Ogni parlamentare può avanzare la sua proposta", ...

MELONI : * BANCHE : 'FDI PROPONE ISTITUZIONE NUOVA Commissione d'INCHIESTA per la separazione delle banche commerciali da quelle d'... : Vogliamo completamente rivoluzionare il sistema del credito italiano e fare in modo che le banche tornino a fare il loro lavoro: sostenere l'economia e aiutare le famiglie e le imprese. Basta truffe ...

Commissione banche : atteso per venerdì il documento conclusivo : Nella bozza finale, che verrà ereditata dal prossimo Parlamento, anche i nuovi reati penali in caso di ostacolo alla vigilanza d parte di Consob e Banca d'Italia

Mps - soci a Commissione banche : charire su Bankitalia e Consob : Roma, 18 gen. (askanews) L'Associazione Buongoverno Mps, che associa i piccoli azionisti del Monte dei Paschi di Siena, ha inviato alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche una memoria ...

Banche - la beffa finale dalla Commissione di Casini. Truffa? Nessun colpevole : Fine della Commissione Banche , fine della farsa. Il presidente P ierferdinando Casini ha ricevuto mandato dalla Bicamerale di redarre la relazione conclusiva, sintesi delle bozze dei singoli gruppi ...

Banche? Nessun giudizio I rischi della Commissione : La Commissione banche rischia di fare un buco nell'acqua. Infatti è stato dato mandato al presidente Pierferdinando Casini di preparare la relazione conclusiva con proposte condivise ma senza giudizi sulle responsabilità che hanno innescato le crisi bancarie. "È stato dato mandato al presidente Casini di presentare - sulla base dei contributi che i Gruppi invieranno entro il 22 gennaio alle ore 13 - una relazione conclusiva della ...

Commissione banche - Casini scriverà una relazione "salomonica" senza giudizi ma solo con proposte : Verso una soluzione "salomonica" per l'atto finale della Commissione banche. I capigruppo hanno chiesto al presidente Pier Ferdinando Casini di scrivere una relazione conclusiva che non contenga giudizi di merito, ma la sola descrizione dei fatti, seguita da una serie di proposte di riforma da lasciare alla prossima legislatura. Una delle proposte riguarderà sicuramente il divieto delle cosiddette "porte girevoli, ovvero il passaggio da ...

Pier Ferdinando Casini : 'In Commissione banche nulla d'importante sulla Boschi' : Giorni e giorni di titoloni sui giornali. Richieste di dimissioni come se piovesse. Maria Elena Boschi che, per difendersi, chiede e ottiene in poche ore da Lilli Gruber di poter essere a 'Otto e ...