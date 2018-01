Come cercare più tipi di file in File Explorer di Windows

Come cercare con lo smartphone - senza usare la tastiera : L'applicazione oramai è famosa in tutto il mondo e riconosce un brano ascoltando pochissime note. Il funzionamento è estremamente semplice: si lancia l'applicazione, si fa partire l'ascolto e quando ...

Il Comune di Vicenza aiuta a cercare lavoro : ecco Come : “Cercando il lavoro” è il progetto del Comune di Vicenza che supporta il cittadino nella ricerca attiva di un’occupazione, lavorando nel potenziamento della rete territoriale formata da 21 Comuni. Nell’ambito del progetto giovedì 18 gennaio a Palazzo Cordellina (contra’ Riale…Continua a leggere →

Come usare Google per cercare lavoro nel 2018 : Con il lancio di Google for Jobs , avvenuto la scorsa primavera negli Stati Uniti, Google ha cercato di semplificare le cose per chi è a caccia di un nuovo impiego. Il motore di ricerca dedicato alle ...

Come Usare La Ricerca Di WhatsApp Per Cercare Vecchi Messaggi : Ricerca Messaggi su WhatsApp: Come funziona? Ecco una guida completa per Cercare qualsiasi Messaggio inviato o ricevuto su WhatsApp Ricerca Messaggi WhatsApp Nuovo giorno, nuova guida dedicata a WhatsApp, uno dei programmi più diffusi e usati al mondo per restare in contatto con amici, parenti e conoscenti in modo totalmente gratuito. Oggi in particolare voglio spiegarti Come Usare la comodissima […]