Colombia | bus travolto da valanga di fango e trascinato in un precipizio | almeno 13 morti

Bus travolto da valanga di fango in Colombia : almeno 13 vittime : Una valanga di fango si è abbattuta su un autobus, trascinando il mezzo verso un precipizio e causando la morte di almeno 13 persone, sulla strada che porta da Tumaco a San Juan de Pasto, in Colombia. Non si conosce con esattezza il numero di passeggeri che viaggiavano sul bus. La valanga è stata generata dalle piogge torrenziali cadute in zona negli ultimi giorni. L'articolo Bus travolto da valanga di fango in Colombia: almeno 13 vittime sembra ...