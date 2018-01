Colin Firth | «Non lavorerò mai più con Woody Allen»

IL DISCORSO DEL RE/ Su Iris il film con Colin Firth e Geoffrey Rush (oggi - 22 gennaio 2018) : Il DISCORSO del Re, il film in onda su Iris oggi, lunedì 22 gennaio 2018. Nel cast: Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham, alla regia Tom Hopper. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 09:53:00 GMT)

L’ultima legione/ Oggi su Rai Movie il film con Colin Firth : info streaming (oggi - 20 gennaio 2018) : L'ultima legione, il film in onda su Rai Movie Oggi, sabato 20 gennaio 2018. Nel cast: Colin Firth, Ben Kingsley e Aishwarya Rai, alla regia Doug Lefler. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 20:54:00 GMT)

L'ULTIMA LEGIONE/ Su Rai Movie il film con Colin Firth e Ben Kingsley (oggi - 20 gennaio 2018) : L'ULTIMA LEGIONE, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 20 gennaio 2018. Nel cast: Colin Firth, Ben Kingsley e Aishwarya Rai, alla regia Doug Lefler. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 09:49:00 GMT)

SCANDALO MOLESTIE - ANCHE Colin Firth ABBANDONA WOODY ALLEN : WOODY ALLEN è sempre più solo. Dopo che Dylan Farrow era andata per la prima volta in tv a denunciare il regista per MOLESTIEsessuali avvenute, secondo lei, quando era bambina, un gruppo di attrici e attori, tra cui Rebecca Hall, Timothee Chalamet, Mira Sorvino, Rachel Brosnahan e Greta Gerwig, si sono dissociati dal regista. COLIN FIRTH ci è andato giù ancora più pesante e ha dichiarato al Guardian che non lavorerà mai più con ALLEN.Dopo lo ...

Molestie - Colin Firth : “Non lavorerò più con Woody Allen” : Molestie, Colin Firth: “Non lavorerò più con Woody Allen” Si allunga la lista di attori che non vogliono più lavorare con il regista accusato dalla figlia adottiva, Dylan Farrow, di averla molestata quando aveva 7 anni Continua a leggere L'articolo Molestie, Colin Firth: “Non lavorerò più con Woody Allen” sembra essere il primo su NewsGo.

La "caduta" di Woody Allen Anche Colin Firth ora lo scarica : Ma il mondo del cinema, già duramente provato dallo scandalo del produttore Harvey Weinstein, non sembra più disposto a credere alle sue parole. E così, alla spicciolata, gli attori e le attrici che ...

Molestie - Colin Firth : ‘Non lavorerò più con Woody Allen’ : Dopo l’intervista della figlia adottiva di Woody Allen Dylan Farrow alla Cbs, anche Colin Firth si è unito alla schiera di attori e attrici determinati a tagliare i ponti con il regista americano. “Non lavorerò più con lui”, ha detto Firth in un’intervista al Guardian poche ore dopo che la Farrow era andata per la prima volta in tv a denunciare Woody per Molestie sessuali avvenute, secondo lei, quando era bambina. Allen, ...

Woody Allen / La figlia Dylan Farrow accusa il regista di molestie : Colin Firth lo scarica : Woody Allen replica alle accuse della figlia Dylan Farrow relative ad un fatto avvenuto 25 anni prima. E nel farlo chiama in causa anche la sua ex moglie Mia...(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 14:50:00 GMT)

Molestie - Colin Firth scarica Woody Allen : "Non lavorerò più con lui" : ... Harvey Weinstein, e la nascita dei movimenti contro le Molestie #MeeToo e Timès Up, Mia Farrow ha scritto una lettera aperta chiedendo al mondo dello spettacolo a stelle e strisce perchè 'ha ...

Molestie - Colin Firth scarica Woody Allen : Non lavorerò più con lui : Non sembra placarsi la tempesta che da mesi si sta abbattendo su Hollywood. Dopo lo scandalo che ha travolto l'ex re dei produttori, Harvey Weinstein, e la nascita dei movimenti contro le Molestie #MeeToo e Timès Up, Mia Farrow ha scritto una lettera aperta chiedendo al mondo dello spettacolo a stelle e strisce perchè "ha risparmiato" Woody Allen dalle accuse di Molestie.E così, dopo la presa di posizione di alcuni attori ...

Scandalo molestie - Colin Firth scarica Woody Allen : “Non lavorerò mai più con lui” : Con Woody Allen «non lavorerò mai più». Così l’attore Colin Firth, in una nota al Guardian. La figlia adottiva di Woody Allen, Dylan Farrow, in un’intervista televisiva, ha accusato il patrigno di averla molestata quando aveva sette anni. Dylan Farrow è la figlia dell’ex moglie di Woody Allen, Mia Farrow. Il regista ha negato definendo le accuse «f...

Colin Firth : non lavorerò più con Allen : 6.40 Con Woody Allen "non lavorerò più".Così l'attore Colin Firth, in una nota al Guardian.Firth è stato diretto da Allen in "Moonlight" nel 2013. Dylan Farrow, la figlia adottiva di Allen, in un'intervista ha accusato il patrigno di averla molestata quando aveva 7 anni. Dylan Farrow è la figlia dell'ex moglie di Woody Allen, Mia Farrow che ha scritto una lettera aperta chiedendo a Hollywood perchè avesse "risparmiato" Allen ripetto alle ...

Il discorso del re/ Info streaming e trailer del film su Rete 4 con Colin Firth (31 dicembre 2017) : Il discorso del re, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 31 dicembre 2017. Nel cast: Colin Firth e Geoffrey Rush, alla regia Tom Hooper. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 20:13:00 GMT)

Il discorso del re / Su Rete 4 il film con Colin Firth : le curiosità sulla pellicola (oggi - 31 dicembre 2017) : Il discorso del re, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 31 dicembre 2017. Nel cast: Colin Firth e Geoffrey Rush, alla regia Tom Hooper. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 17:13:00 GMT)