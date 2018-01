Ciclismo su pista | Coppa del Mondo 2018 | l’Italia si conferma a Minsk | Confalonieri e

Ciclismo su pista - Coppa del mondo : oro nel madison per Paternoster-Confalonieri - quante medaglie per gli azzurri : L'oro nel madison della coppia Confalonieri-Paternoster e l'argento di Maria Giulia Confalonieri nella corsa a punti L'ultimo giorno della Coppa del mondo disputata a Minsk, in Bielorussia, regala la ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2018 – Paternoster e Confalonieri in trionfo! Conquistata la Madison a Minsk : Superlativa vittoria di Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri nella Madison dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ciclismo su pista. A Minsk (Bielorussia) le azzurre si sono rese protagoniste di una prestazione davvero stellare e si sono imposte con 29 punti: sugli 8 sprint disputati hanno conquistato punti in ben 7, vincendone tre. Una tattica aggressiva da parte delle due giovani azzurre che hanno così sconfitto ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2018 : pochi risultati di rilievo in casa Italia in apertura di terza giornata : Si è aperta in mattinata la terza ed ultima giornata per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in quel di Minsk (Bielorussia): pochi risultati di rilievo per quanto riguarda gli azzurri nella sessione diurna. Davide Ceci subito eliminato nella sprint maschile. Definite le semifinali: a sfidarsi nella prima Theo Bos e Matthijs Buchli, mentre nella seconda il polacco Rudyk contro il lettone Lendel. Tra le donne è andato in scena ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2018 : eccellente quarta Letizia Paternoster nell’omnium - podio per l’inseguimento a squadre : Nella giornata odierna si sono svolte le gare valide per la quinta ed ultima tappa di Coppa del Mondo 2017-2018 di Ciclismo su pista. Andiamo a vedere i risultati della seconda giornata dal velodromo di Minsk, in Bielorussia. Secondo podio in due giorni per l’Italia: dopo la seconda piazza di Maria Giulia Confalonieri nella corsa a punti di ieri, arriva la piazza d’onore per il quartetto femminile di inseguimento a squadre. Le ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2018 – L’Italia brilla con l’inseguimento donne : azzurre seconde - vittoria degli USA : L’Italia conquista un ottimo secondo posto nell’inseguimento femminile a Minsk (Bielorussia) dove si sta svolgendo l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ciclismo. Le azzurre non sono riuscite nella magia di battere gli USA: le americane si sono imposte con il tempo di 4:15.673, otto secondi meglio del nostro 4:23.921. Il nostro quartetto ha tenuto botta nella prima metà di gara, poi si è un po’ disunito e ha pagato ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2018 : il quartetto femminile è in finale! Letizia Paternoster terza provvisoria nell’omnium : Si apre nel migliore dei modi per i colori azzurri la seconda giornata della quinta ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia). Infatti l’Italia è in finale nell’inseguimento a squadre femminile. Il quartetto azzurro formato da Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Simona Frapporti e Martina Alzini (che ha sostituto Letizia Paternoster, impegnata nell’omnium) ha superato in semifinale il ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2018 : Maria Giulia Confalonieri sul podio nella corsa a punti! Bene il quartetto femminile : nella giornata odierna sono cominciate le gare valide per la quinta ed ultima tappa di Coppa del Mondo 2017-2018 di Ciclismo su pista. Andiamo a vedere i risultati della prima giornata dal velodromo di Minsk, in Bielorussia. Non possiamo che partire dal secondo posto di Maria Giulia Confalonieri nella corsa a punti. Solo Kristen Wild ha preceduto l’azzurra, abilissima sia nel raccogliere punti in volata che ad inserirsi nel tentativo ...

Ciclismo su Pista - Coppa del Mondo 2018 : Maria Giulia Confalonieri brilla nella corsa a punti - è seconda! : Primo giorno di gare e primo podio: si apre nel migliore dei modi, per l’Italia, la quinta ed ultima tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su Pista 2017-2018 a Minsk. Maria Giulia Confalonieri, infatti, ha chiuso al secondo posto la prova della corsa a punti, battuta solamente dall’olandese Kristen Wild, un’autentica fuoriclasse della disciplina. L’azzurra è stata bravissima ad inserirsi nel gruppetto di 4 che è riuscito a ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2018 : prima volta nell’omnium per Letizia Paternoster : Tutto pronto nella gelida Minsk per la quinta prova della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Nel freddo bielorusso, va in scena nel week-end l’ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale, che anticipa poi i Mondiali che si svolgeranno a fine febbraio in Olanda, nel velodromo di Apeldoorn. Tappa importante anche per quanto riguarda i colori italiani, con gli azzurri che vanno a caccia di altri podi. Si punta, come al solito, ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La quinta ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista si svolgerà a Minsk (Bielorussia) in questo fine settimana. Il programma delle gare sarà articolato su tre giorni, da venerdì 19 a domenica 21. Si tratta di un appuntamento chiave, in quanto decreterà anche i vincitori delle varie classifiche di specialità. Gli azzurri cercheranno di chiudere al meglio la competizione, per poi iniziare la preparazione in vista dei Mondiali di ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2018 – Le convocate dell’Italia per Minsk : ci sono Paternoster - Balsamo e Alzini : La Coppa del Mondo 2018 di Ciclismo su pista ripartirà da Minsk (Bielorussia) dove si correrà dal 19 al 21 gennaio. L’Italia sarà presente all’atteso appuntamento con alcuni elementi di spicco come Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Martina Alzini, Francesco Lamon e Michele Scartezzini. Questi gli azzurri convocati da Davide Cassini su indicazione dei CT Edoardo Salvoldi e Marco Villa. NAZIONALE FEMMINILE Martina ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Sogno la Sanremo - tornerò in pista e penso alle Olimpiadi. Caso Froome? Non trovo motivi” : Elia Viviani è pronto per una grande stagione, ha deciso di trasferirsi alla Quick Step-Floors lasciando il Team Sky e ora va all’attacco. Il Campione Olimpico dell’omnium si è concesso una piccola vacanza in Thailandia con la fidanzata Elena Cecchini e in un’intervista al Corriere dello Sport ha subito espresso il suo attuale stato d’animo: “Ai primi di novembre ho ripreso a pedalare. Ho già fatto quasi cinquemila ...

Ciclismo su pista - Calendario 2018 : tutti gli eventi e le date. Il programma completo tra Coppa del Mondo - Mondiali ed Europei : La stagione del Ciclismo su pista sta per entrare nel vivo e la prima parte del 2018 vedrà protagonisti i migliori atleti al Mondo in diversi appuntamenti chiave. Si ripartirà il 19 gennaio, con la quinta e ultima tappa della Coppa del Mondo, che si svolgerà a Minsk in Bielorussia. Sarà un fine settimana fondamentale, visto che decreterà anche i vari vincitori delle classifiche generali di specialità per questa stagione. Poi avremo una breve ...