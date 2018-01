Chromecast e Google Home inchiodano le reti Wi-Fi | patch rilasciate

Chromecast e router impazziti - Google risolve con un aggiornamento : Il modulo 'cast' che gestisce lo streaming audio e video è contenuto in quel componente. Nessun aggiornamento è richiesto neppure alle chiavette e ai dispositivi, che a questo punto possono essere ...

Google corregge i problemi al WiFi causati da Chromecast e lavora per sistemare Android Auto : Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per i Google Play Services che risolve i problemi causati ad alcuni router WiFi dai dispositivi Chromecast, e che può essere scaricato dal Play Store. Nel frattempo la compagnia sta lavorando alla soluzione per un problema di Android Auto, che in alcuni casi ha un'interfaccia "pixellosa". L'articolo Google corregge i problemi al WiFi causati da Chromecast e lavora per sistemare Android Auto è stato ...

Google Chromecast e Google Home possono provocare congestioni alla rete WiFi : Sembra che i profotti della serie Chromecast e Home di Google mandino in crisi per breve tempo alcune tipologie di router. L'articolo Google Chromecast e Google Home possono provocare congestioni alla rete WiFi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il ricco CES 2018 di Sony - tra Android TV - Android Auto - Chromecast e Google Assistant : Sony presenta al CES 2018 diversi nuovi prodotti, tra Android TV (OLED e LCD), Android Auto e soundbar dotate di funzionalità Chromecast: scopriamoli più da vicino. L'articolo Il ricco CES 2018 di Sony, tra Android TV, Android Auto, Chromecast e Google Assistant è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Amazon torna a vendere Google Chromecast e Apple TV : Ricordiamoci che il Chromecast in gran parte del mondo, quando uscì la prima generazione quattro anni fa, è rimasto per diversi mesi il dispositivo multimediale più venduto nella categoria ...

Chromecast Ultra a 2 euro al mese con le ALL-IN di Tre e Google Pixel 2 XL : Acquistando un Google Pixel 2 XL con le offerte ALL-IN di Tre, potete abbinare un Google Chromecast Ultra pagando due euro al mese in più. L'articolo Chromecast Ultra a 2 euro al mese con le ALL-IN di Tre e Google Pixel 2 XL è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.