Catanzaro Seminario promosso da Anci Calabria sulla Legge di bilancio

: RT @PorCalabria: All'Università Magna Graecia di Catanzaro per il seminario tecnico di approfondimento per il bando startup e spinoff! #tal… - AgenziaCoesione : RT @PorCalabria: All'Università Magna Graecia di Catanzaro per il seminario tecnico di approfondimento per il bando startup e spinoff! #tal… - PorCalabria : All'Università Magna Graecia di Catanzaro per il seminario tecnico di approfondimento per il bando startup e spinof… - PorCalabria : Tra poco all'Università Magna Graecia di Catanzaro per il seminario tecnico di approfondimento per il bando startup… - giusecarioti : #lodi #seminario #seminaristi #preghiera @ Seminario Arcivescovile Liceale di Catanzaro -

Leggi la notizia su giornaledicalabria

(Di lunedì 22 gennaio 2018)/ Nel Municipio disi è svolto ilda, in collaborazione con Ifel, la fondazione per la finanza e l'economia locale istituita in seno all'nazionale nel 2006, per consentire ai sindaci calabresi di approfondire le opportunità offerte dalladi bilo dello Stato 2018. In particolare sono ...