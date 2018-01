Catania | alla vista dei poliziotti si delegua | arrestato per droga

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : Catania e Padova ai quarti di finale! Eliminato il Messina : L’Italia ha due squadre tra le prime otto in Europa nella Pallanuoto femminile: Catania e Padova si sono qualificate quest’oggi per i quarti di finale di Eurolega, mentre il Messina già ieri era aritmeticamente Eliminato. Le etnee hanno battuto per 17-9 le russe dell’Ugra Khanty-Mansiysk, mentre le patavine hanno superato 9-5 le russe della Dynamo Uralochka. Altro pesante ko per le peloritane, sconfitte per 3-17 dalle elleniche ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : Catania - Messina e Padova cercano i quarti di finale : Parte la seconda fase dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: sono tre le italiane ancora in corsa per un posto nei quarti di finale. Catania, che avrà il vantaggio del fattore campo, ospiterà nella città etnea il Girone F, che comprende anche le spagnole del CN Matarò, le russe del Khanty-Mansiysk e le transalpine del Lille. Giocheranno in trasferta invece Padova e Messina, inserite entrambe nel Girone E, che si disputerà ad Atene, in casa ...

Catania - due parenti di esponenti mafiosi nel servizio sui cantanti neomelodici : minacce alla redazione di Meridionews : “Pezzi di merda”, “siete come gli animali”, “carogne”, “vi spacchiamo la testa”, “vi auguro il peggio della vita”. Sono solo alcuni degli insulti e minacce, reiterati nei giorni, indirizzati alla cronista Luisa Santangelo e alla redazione di Meridionews, che alcune settimane fa ha realizzato un video intitolato “Catania canta come Napoli. Il viaggio nel cuore della musica neomelodica”. La giornalista ha raccontato uno spaccato della società ...

Sergio Mattarella - Presidente della Repubblica - sarà presente alla serata inaugurale della stagione lirica del Teatro Massimo Bellini di Catania : Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, sarà presente alla serata inaugurale della stagione lirica del Teatro Massimo Bellini di Catania, che avrà luogo il 16 gennaio a partire dalle ore 20.30. Va in scena “La rondine” di Giacomo Puccini, gioiello della…Continua a leggere →

Pallanuoto femminile - A1 2018 : risultati e classifica della nona giornata. Orizzonte Catania a valanga : Un derby siciliano nel quale non c’è proprio stata storia: l’Orizzonte Catania a valanga a Messina nella nona giornata del campionato femminile di Pallanuoto. Non sbaglia il Plebiscito Padova, che battendo 10-5 in trasferta la Florentia resta la prima delle inseguitrici in questa regular season. Lottatissimi gli altri due incontri di giornata: pareggio per 5-5 tra Bogliasco e Cosenza, successo di misura per il Rapallo in casa con ...

Catania - stadio “Massimino” - consegna alla città del murales con i ritratti delle cinquanta personalità della storia del Catania calcio : Domani, venerdì 12 gennaio 2018, alle ore 11, il sindaco di Catania Enzo Bianco consegnerà alla città il gigantesco murales sul perimetro esterno della Curva Sud e della Tribuna B dello stadio “Angelo Massimino“ con i ritratti delle cinquanta personalità…Continua a leggere →

Catania - il sexy shop accanto alla lapide che ricorda l’omicidio di Pippo Fava : Una grande insegna di un sexy shop accanto alla lapide che ricorda la morte di Giuseppe Fava, il giornalista e scrittore ucciso da Cosa nostra a Catania il 5 gennaio del 1984. Ad accorgersi della novità, alcuni mesi fa, era stata Francesca, nipote di Pippo, figlia di Elena Fava, che ha parlato col titolare del negozio. “È un ragazzo – spiega – e lui non soltanto è stato disponibilissimo ad oscurare l’ingresso del sexy shop, ma ...

Catania - donna uccisa con una coltellata alla gola nel centro accoglienza : fermato il compagno : È stato sottoposto a fermo dalla Polizia di Stato il compagno della nigeriana di 26 anni, Francis Mirale, uccisa con un colpo di coltello alla gola nel cara di Mineo. L'uomo, Billa Francis, di 30 anni,...

Lecce - alla fine il pareggio a Trapani vale oro : il botto di Capodanno lo fa la Casertana a Catania - : Di rigore la prima di mister Scienza Debutto con successo per mister Giuseppe Scienza sulla panchina del Monopoli. I baresi tornano al successo dopo otto turni contro il Racing Fondi grazie a un gol ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : risultati e classifica dopo l’ottava giornata. Catania spazza via Rapallo - pari tra Roma e Florentia : L’ottava giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile ha visto oggi disputarsi tre sole gare: Padova-Messina è stata rinviata al 10 gennaio 2018. Ha conquistato la certezza di chiudere in testa il girone d’andata l’Orizzonte Catania, che ha annichilito il Rapallo, battendolo con un secco 9-2 che non lascia spazio a repliche. Le etnee hanno chiuso la pratica dopo appena due tempi, terminati già sul 5-1. Grande ...

DIRETTA / Fondi Catania (risultato finale 1-3) : gli etnei tornano alla vittoria! : DIRETTA Fondi-Catania: risultato finale 1-3. Gli etnei tornano a vincere e salgono a quota 41 punti nel girone C di Serie C, continuando a mettere grande pressione al Lecce capolista(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 18:10:00 GMT)

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : si gioca l’ottava giornata. Catania-Rapallo il big match - Padova per ripartire : Domani scenderanno in acqua, per l’ultima volta nell’anno solare 2017, le squadre della Serie A1 di Pallanuoto femminile: riposa Cosenza, che resta così sul fondo della classifica a quota 3, seppur con una gara in meno (la sfida contro Florentia, rinviata nella scorsa giornata). Il match di cartello è certamente quello che opporrà, alle ore 15.00, nella vasca della piscina “Scuderi” di Catania, le padrone di casa ...