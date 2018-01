Cassino | si è impiccato il padre accusato di aver violentato la figlia

Suicida il padre accusato di stupro della figlia/ Cassino - impiccato in chiesa dopo tema italiano della 14enne : Si è Suicida to il padre accusato di stupro della figlia : Cassino , la 14enne ne aveva scritto nel tema di italiano . La denuncia, il comportamento della madre e il tragico epilogo (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:59:00 GMT)

Quattordicenne denuncia gli abusi del padre in un tema - l’uomo trovato impiccato a Cassino : L’ agente della polizia penitenziaria di Cassino, 54 enne accusato di aver abusato la figlia 14enne per mesi, si è suicidato impiccandosi questa mattina all’interno di una vecchia chiesa. Il Gip del Tribunale di Cassino, aveva allontanato l’uomo dalla casa dopo la rivelazione della figlia in un tema a scuola....