Cassino | la figlia 14enne lo aveva accusato di violenze in un tema | si è tolto la vita

Cassino - si è suicidato il padre accusato di stupro dalla figlia 14enne in un tema : Si è suicidato impiccandosi il padre della 14enne di Cassino, provincia di Frosinone, che aveva scritto in un tema di aver subito violenze dal genitore. L’uomo, un agente della polizia penitenziaria di 53 anni, con problemi di gioco d’azzardo e per questo sospeso dal servizio, era stato raggiunto dal divieto di avvicinamento alla figlia, deciso dal Gip in attesa dell’incidente probatorio fissato a febbraio. Gli era stata concessa la misura del ...