Caso banche | così le regole anticrisi superprocura per i reati finanziari Anteprima sul

Banche Popolari - “aiutino” di Renzi a De Benedetti?/ Chiesta archiviazione Caso : ex premier - “tutto lecito” : Banche Popolari, “aiutino” di Renzi a De Benedetti? Chiesta archiviazione caso: ex premier, “tutto lecito”. Berlusconi invece attacca con ironia: “Se fosse successo a me...”(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 12:04:00 GMT)

La vera lezione del Caso banche : Quali saranno le raccomandazioni che la commissione parlamentare sulle banche lascerà in eredità? Anche se, infatti, Camera e Senato sono andati in archivio con la fine del 2017, il documento finale ...

Banche - il Caso della querela (poi ritirata) alla risparmiatrice è indice dell’arroganza della politica : La querela – poi ritirata – contro Giovanna Mazzoni, l’anziana ma pugnace risparmiatrice truffata della Carife, da parte del tesoriere Bonifazi è un altro indice della crisi isterica che sta attraversando il partito democratico. Non solo. Rappresenta anche l’arroganza di una classe politica incapace di gestire la rabbia che pervade un tessuto sociale ammaccato dalla crisi. Un tempo un’altra classe politica di sinistra avrebbe sostenuto e retto ...

Caso Etruria - Tremonti non si presenta in commissione banche : manda una memoria : L'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti non comparirà davanti alla commissione d'inchiesta sulle banche. 'Compiacente' e 'codarda'. Con queste due parole l'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti ha bollato la commissione , in una lettera scritta al presidente Pierferdinando Casini nella quale comunica che invierà una memoria. Quello di Tremonti è un vero schiaffone a ...

Caso Etruria - Renzi : "Sulla Boschi decideranno gli elettori - fare chiarezza su sistema banche" : Una politica seria deve avere il coraggio di togliere la polvere e non buttarla sotto il tappeto". "Ora tutti d'accordo con 80 euro, io per estenderli a chi ha figli" - "Sugli 80 euro mi hanno ...

Caso banche - Renzi 'Dimissioni di Boschi Non esiste - decideranno gli elettori' : ROMA - Le dimissioni di Maria Elena Boschi? Un tema che Matteo Renzi non prende nemmeno in considerazione. Dopo le rivelazioni in commissione banche di Federico Ghizzoni , ex numero uno di Unicredit, ...

Caso banche - l'audizione di Visco : ... proprio riguardo l'attività di vigilanza -, sottolinea però che "la mala gestio di alcune Banche, comunque, c'è stata e l'abbiamo più volte sottolineato; le gravissime condizioni dell'economia hanno ...

Caso banche - l’audizione di Visco «Mai detto che andava tutto bene» : Il governatore di Bankitalia difende l’attività di vigilanza svolta dall’istituto: «Abbiamo più volte sottolineato la cattiva gestione di alcune Banche».

Caso banche - Padoan : 'Mai autorizzato colloqui dei ministri' : ... Ignazio Visco , Padoan ha spiegato che la decisione è stata ispirata 'essenzialmente alla continuità istituzionale in un contesto in cui seppure in fase di miglioramento dell'economia l'andamento ...

Caso banche - Renzi : 'Rifarei la Commissione'. La Boschi : 'Pronta a rispondere se chiamata' : 'Abbiamo salvato il sistema' afferma il segretario del Pd. E sul calo dei consensi spiega: 'Perché governiamo ma la squadra c'è, saremo il primo partito -

Banche - il Caso Boschi spacca il Pd : 'Ormai è un problema' : Andrea Orlando, che di mestiere fa il leader della minoranza, dice ciò che anche molti renziani doc ormai pensano: 'Chiedo al gruppo dirigente di smetterla di costruire trappole dove poi ...