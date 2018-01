: CASERTA – Lanciano un borsello con la droga vistisi braccati dalla polizia, fermati dopo il blitz in casa gli agent… - casertafocus : CASERTA – Lanciano un borsello con la droga vistisi braccati dalla polizia, fermati dopo il blitz in casa gli agent… -

Leggi la notizia su casertafocus

(Di lunedì 22 gennaio 2018) 13:02:25 Nel pomeriggio del 21.1.18, ladi stato di- Squadra Volante -, in servizio di Controllo del territorio, alle ore 16.00 circa, giunta in Via Ruggiero, angolo via Laviano, ...