Cambio dei parcometri | stop alle multe e più attenzione ai cittadini

Agrigento - estorsioni - voti di sCambio e racket dei migranti - blitz antimafia con 56 arresti : c'è anche un sindaco : Èin corso dall'alba di oggi una maxioperazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento che hanno eseguito 56 ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti 'dei vertici dei ...

Voto di sCambio - le promesse dei Cesaro contestate dalla Procura di Napoli : da nomine e assunzioni al mega-appalto : promesse di appalti, nomine e assunzioni. Dal piccolo favore alla maxi commessa. E qualche volta sarebbero girati soldi. Sono dodici i casi di Voto di scambio che la Procura di Napoli Nord contesta alla famiglia del deputato di Forza Italia Luigi Cesaro e del capogruppo azzurro al consiglio regionale della Campania, il figlio Armando, entrambi indagati insieme ai fratelli imprenditori Aniello e Raffaele Cesaro. Dodici capi di imputazione ...

Calciomercato Inter - sCambio con il Bologna e Spalletti svela le strategie dei nerazzurri : “Inter-Roma decisiva per la corsa Champions? E’ ancora troppo presto, un risultato puo’ determinare molto sotto l’aspetto dell’entusiasmo, della convinzione, ma poi mancano ancora troppe partite e puo’ succedere di tutto, basta guardare la classifica di ogni anno a meta’ stagione e poi alla fine”. Per Luciano Spalletti domani in palio ci sono solo tre punti per quanto i giallorossi siano fra gli ...

Etichette dei cibi : presto un nuovo Cambio a livello europeo : Non c’è pace per le Etichette degli alimenti sugli scaffali dei supermercati. Il che, a dire il vero, significa che non c’è pace per i consumatori e per tutti quei produttori che difendono a spada tratta le più autentiche eccellenze del made in Italy. Le recenti norme che prevedono l’obbligo di indicare sulla confezione del prodotto l’origine di pasta, riso, formaggi e latte saranno presto mandate in pensione da un nuovo regolamento europeo. Un ...

Apple sostituirà le batterie dei vecchi iPhone per 29 euro. Il procedimento da seguire per ottenere il Cambio : Dopo l'ammissione e le scuse per il rallentamento degli iPhone, il gruppo Apple corre ai ripari per placare le polemiche: da oggi, 2 gennaio, sarà possibile sostituire la batteria degli smartphone pagando solo 29 euro. Un forte sconto, rispetto agli 89 euro previsti da listino. I possessori di iPhone 6 e versioni successive potranno usufruire dell'offerta, ma l'azienda si preserva la possibilità di negare lo sconto nel momento in ...

Il voto di sCambio vale il 4% dei consensi - le stime di Libera ridimensionano il fenomeno : Affidandosi a Lucio Picci, docente di Economia all'Università di Bologna e uno dei maggiori studiosi del fenomeno corruttivo, Libera ha calcolato che se nel nostro Paese ci fosse lo stesso livello di ...

Inter - sCambio Joao Mario-Mata e non solo : tutte le mosse dei nerazzurri : Inter, scambio Joao Mario-Mata e non solo: tutte le mosse dei nerazzurri Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, scambio Joao Mario-Mata E NON solo – L’Inter in vetta non vuole fermarsi e guarda già al futuro. Una qualificazione in Champions sembra un obiettivo più che raggiungibile per i nerazzurri, che studiano già le prossime mosse di mercato ...

Influenza - niente sCambio di ciucci : decalogo dei pediatri per prevenire il virus : Con il freddo arrivano i primi casi di Influenza, e per la stagione 2017-2018 sono previsti dai 4 ai 5 milioni di italiani colpiti. Lo ricordano i pediatri della Sip (Società italiana di pediatria), che sottolineano come proprio i bambini sotto i 5 anni, nella scorsa stagione siano stati i più colpiti dal virus. Possiamo fare qualcosa per prevenire l’Influenza? Domani, dalle ore 13 alle ore 15, la dottoressa Elena Bozzola, consigliera nazionale ...

Messico - proposta choc del favorito alle presidenziali : “Amnistia per i boss dei cartelli della droga in Cambio della pace” : La proposta riporta alla mente la Colombia a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Ma questa volta è il Messico, dove nel solo stato di Tijuana si sono registrati 1601 esecuzioni nel 2017, a ipotizzare una trattativa dello Stato con i cartelli della droga. Una situazione analoga a quella di Bogotà con Pablo Escobar, come sanno bene gli amanti della serie tv Narcos. L’idea è venuta ad Andres Lopez Obrador, leader storico della sinistra ...

Alfano si consegna a Renzi In Cambio il Pd gli dà 12 collegi I nomi dei 'salvati'. Caso Formigoni : Voce di uno che grida nel deserto. Roberto Formigoni deve essersi sentito un po' Giovanni Battista quando arrivando alla direzione nazionale di Alternativa Popolare ha sentenziato che "l'ipotesi di un'alleanza con il Pd non è sul tavolo" Segui su affaritaliani.it