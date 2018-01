CALCIOMERCATO ROMA News | le cifre dell' affare Dzeko-Emerson Ultime notizie

CALCIOMERCATO ROMA / News - Dzeko arrabbiato con la società (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il direttore sportivo non conferma né smentisce la possibilità di vedere partire Emerson Palmieri ed Edin Dzeko al Chelsea.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:50:00 GMT)

CALCIOMERCATO ROMA / News - Laxalt è un obiettivo concreto (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il ds Monchi non conferma né smentisce Emerson e Dzeko al Chelsea, idea Laxalt.

CALCIOMERCATO ROMA - si lavora al dopo-Emerson : pronta l’offerta al Genoa per Laxalt : Calciomercato Roma – Emerson Palmieri ed Edin Dzeko sono ormai vicini al trasferimento al Chelsea. Nelle prossime ore il club londinese tenterà l’affondo decisivo per definire l’operazione. Monchi intanto sta già lavorando al sostituto del terzino brasiliano. Il ds giallorosso ha messo gli occhi su Diego Laxalt del Genoa, che piace anche all’Atalanta. Ma se gli orobici hanno intenzione di tentare l’assalto a giugno, ...

CALCIOMERCATO ROMA - i nomi di Monchi : Roma - Vendere per sistemare il bilancio e comprare per rimanere competitivi. Il delicato compito del ds Monchi parte dall' eventuale cessione di Dzeko , che aprirebbe le porte a quel rinforzo che la ...

LIVE CALCIOMERCATO invernale - tutte le trattative e gli affari del 22 gennaio in DIRETTA : Nainggolan resta a Roma - ore calde per il Verona : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 22 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, domenica 21 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

LIVE CALCIOMERCATO invernale - tutte le trattative e gli affari del 22 gennaio in DIRETTA : sirene inglesi per Dzeko - Inter e Roma su Sturridge : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 22 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, domenica 21 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

CALCIOMERCATO Roma/ News - Emerson Palmieri e Dzeko al Chelsea? Monchi non conferma - ma... (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il direttore sportivo non conferma né smentisce la possibilità di vedere partire Emerson Palmieri ed Edin Dzeko al Chelsea.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:33:00 GMT)

CALCIOMERCATO ROMA - Monchi parla di Dzeko e sembra confermare una possibile partenza : Calciomercato Roma – La Roma in campo nella gara di campionato contro l’Inter, prima del match interessanti indicazioni di Monchi ai microfoni di Premium Sport: “sarà una partita importante dopo la sosta e altre gare senza risultati positivi”. Dzeko rimarrà alla Roma? “Già in conferenza ho spiegato cosa sta succedendo. La cosa più importante è la gara di oggi, poi quello che succederà sarà sempre per il bene della ...

CALCIOMERCATO ROMA/ News - I giallorossi provano a scavalcare l'Inter per Sturridge (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: con le partenze di Bruno Peres ed Emerson Palmieri si seguono 5 profili sulle corsie basse.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 18:28:00 GMT)

CALCIOMERCATO ROMA/ News - Si discute con lo United per la formula di Darmian (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: il Manchester United sarebbe disposto a cedere Matteo Darmian solo a titolo definitivo.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 12:26:00 GMT)

CALCIOMERCATO Inter - Gabigol al Santos può sbloccare Sturridge : Roma permettendo : Calciomercato Inter – Dopo Lisandro Lopez, anche Rafinha è pronto per mettersi a disposizione di Luciano Spalletti. Questa sera il brasiliano sarà in tribuna per Inter-Roma e da lunedì comincerà ad allenarsi con i nerazzurri. Ma non è finita qui. L’Inter potrebbe mettere a segno un altro colpo in attacco: si tratta di Daniel Sturridge del Liverpool con il quale il club meneghino sta trattando da diversi giorni per cercare di ...

CALCIOMERCATO ROMA - le ultime sulla trattativa Dzeko-Chelsea intanto spunta il nome di Ziyech : Calciomercato Roma – Il big match della 21^ giornata di Serie A metterà di fronte Inter e Roma. Nonostante i rumors di mercato che circolano sul suo conto, Di Francesco ha deciso comunque che lancerà titolare Edin Dzeko che potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia giallorossa. La trattativa per un suo passaggio al Chelsea infatti prosegue ad oltranza. Il bosniaco ha già dato il suo via libera al trasferimento, ora la Roma dovrà ...

CALCIOMERCATO ROMA - c'è Sturridge se parte Dzeko : Dzeko, POLITANO, DEULOFEU: TUTTE LE ULTIME DI Calciomercato Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio

CALCIOMERCATO ROMA/ News - il Villarreal ci prova per Defrel (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Mauricio Lemos passa al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto, ci sono i capitolini dietro l'affare?(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 08:52:00 GMT)