Calciomercato Roma | Emerson Palmieri-Chelsea | manca solo l' ufficialità

Calciomercato - le trattative del giorno : il caso Balotelli - via vai Roma - Inter scatenata - il Toro all’assalto : Il Calciomercato si sta accendendo dopo un inizio in sordina. In questi ultimi 10 giorni di sessione invernale, si attendono colpi di notevole spessore e già oggi ci sono state mosse degne di rilievo. L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Rafinha dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni più 3 di bonus. Non arriverà invece Ramires, con i nerazzurri che vanno alla ricerca di un esterno anzichè di un altro ...

Calciomercato - parla l’agente Pasqualin : “ecco cosa faranno Roma e Napoli” : “Come da tradizione, questo di gennaio non e’ un mercato che infiamma la fantasia dei tifosi: e’ insulso, di scarso appeal, con nomi non eccitanti. Bisogna lavorare con la fantasia e fare ad esempio come l’Inter, che fa un mercato di fantasia”. Lo ha detto ai microfoni di ‘La politica nel pallone’, su Gr parlamento, il procuratore sportivo ed avvocato Claudio Pasqualin. “cosa deve fare Rafinha per ...

DEULOFEU ALLA ROMA? / Calciomercato news - sarà lo spagnolo del Barcellona a sostituire Dzeko? : DEULOFEU ALLA ROMA? Calciomercato news: l'esterno d'attacco del Barcellona potrebbe essere il colpo dopo la cessione di Emerson Palmieri ed Edin Dzeko al Chelsea di Antonio Conte.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 18:02:00 GMT)

Calciomercato Roma - avviati i contatti con Deulofeu : Notizie sul tema Dzeko al Chelsea, Sky Sport conferma: 'Trattativa alle fasi finali, l'agente a Londra' Calciomercato Roma, Dzeko-Chelsea è fatta: il giocatore accetta i londinesi Robinho torna a ...

Calciomercato - Chelsea-Roma : nuovo contatto per Dzeko e Emerson : Mirino ben puntato ed obiettivi individuati, il Chelsea fa sul serio e vira con decisione su Edin Dzeko ed Emerson Palmieri. La società inglese ha scelto i due profili per rinforzare la rosa a ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - Deulofeu può essere il colpo in attacco - così cambia l'11 di Di Francesco?

Calciomercato Roma / News - Laxalt è un obiettivo concreto (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il ds Monchi non conferma né smentisce Emerson e Dzeko al Chelsea, idea Laxalt.

Calciomercato Roma - si lavora al dopo-Emerson : pronta l’offerta al Genoa per Laxalt : Calciomercato Roma – Emerson Palmieri ed Edin Dzeko sono ormai vicini al trasferimento al Chelsea. Nelle prossime ore il club londinese tenterà l’affondo decisivo per definire l’operazione. Monchi intanto sta già lavorando al sostituto del terzino brasiliano. Il ds giallorosso ha messo gli occhi su Diego Laxalt del Genoa, che piace anche all’Atalanta. Ma se gli orobici hanno intenzione di tentare l’assalto a giugno, ...

Calciomercato Roma - i nomi di Monchi : Roma - Vendere per sistemare il bilancio e comprare per rimanere competitivi. Il delicato compito del ds Monchi parte dall' eventuale cessione di Dzeko , che aprirebbe le porte a quel rinforzo che la ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 22 gennaio in DIRETTA : Nainggolan resta a Roma - ore calde per il Verona : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 22 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, domenica 21 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...