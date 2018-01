Calciomercato Pro Vercelli | via Atzori Grassadonia torna in panchina

Calciomercato Benevento - proposto anche Bruno Alves : Benevento - Già cinque colpi messi a segno, ma il Benevento non si ferma: i centrali difensivi possono essere due. proposto Bruno Alves , mentre per Nehuen Paz del Newell's Old Boys c'è stata la ...

Calciomercato Roma - si lavora al dopo-Emerson : pronta l’offerta al Genoa per Laxalt : Calciomercato Roma – Emerson Palmieri ed Edin Dzeko sono ormai vicini al trasferimento al Chelsea. Nelle prossime ore il club londinese tenterà l’affondo decisivo per definire l’operazione. Monchi intanto sta già lavora ndo al sostituto del terzino brasiliano. Il ds giallorosso ha messo gli occhi su Diego Laxalt del Genoa , che piace anche all’Atalanta. Ma se gli orobici hanno intenzione di tentare l’assalto a giugno, ...

Calciomercato Juventus/ News - bianconeri pronti a prendere Han : sì in settimana (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra di Massimiliano Allegri avrebbe messo le mani sul nordcoreano Kwang-Song Han del Cagliari in prestito al Perugia(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:18:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina - acquisti o cessioni in programma? L’annuncio di Antognoni : Calciomercato Fiorentina – Prima dell’inizio del match con la Sampdoria, il club manager della Fiorentina , Giancarlo Antognoni , è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ facendo un punto della situazione sul mercato dei viola, molto statico sin qui: “Questo è il periodo delle partenze e degli arrivi ma abbiamo una rosa competitiva e rinnovata totalmente. Cambiare qualcosa mi sembra eccessivo. Forse questo non è ...

Calciomercato ROMA/ News - il Villarreal ci prova per Defrel (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA , ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Mauricio Lemos passa al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto, ci sono i capitolini dietro l'affare?(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 08:52:00 GMT)

RAFINHA ALL'INTER / Calciomercato news - galeotto un like al profilo del club : RAFINHA ALL'INTER, Calciomercato news: il Barcellona ha accettato l'offerta nerazzurra, quindi il brasiliano potrebbe arrivare in Italia domenica, in tempo per vedere la sfida con la Roma(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 20:50:00 GMT)