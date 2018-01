Calciomercato Napoli News | Lucas e Psg vicini all' addio | la conferma di

Calciomercato Napoli / News - Sarri sul futuro : "non penso al contratto o alla clausola" (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: Maurizio Sarri ha parlato del suo futuro e della possibilità di inserire una clausola rescissoria nel suo prossimo contratto(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:53:00 GMT)

Calciomercato Napoli / News - Maksimovic nel mirino dello Spartak Mosca (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: il Paris Saint German è disposto a trattare per cedere Lucas Moura in prestito con obbligo di riscatto ai campani.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 09:17:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - il Psg disposto a trattare per Lucas Moura (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo azzurro: il Paris Saint German è disposto a trattare per cedere Lucas Moura in prestito con obbligo di riscatto ai campani.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:18:00 GMT)

Calciomercato NAPOLI/ News - Sarri : "Ora penso al club - Verdi era libero - se torna Milik..." (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: le parole del tecnico azzurro nel post partita, da Verdi al futuro passando per il ritorno di Milik.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:43:00 GMT)

Calciomercato NAPOLI/ News - Jorginho è ormai vicinissimo al rinnovo (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: i dirigenti azzurri preparano il rinnovo del contratto di Jorginho, giocatore importantissimo.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 13:01:00 GMT)

Calciomercato Napoli - svanisce Politano : 'Resta al Sassuolo - non vendiamo mai a gennaio' : Intervistato da 'Tuttosport', l'ad del Sassuolo , Giovanni Carnevali , non ha cambiato idea in merito alla politica da seguire in questa sessione invernale: "Matteo è un giocatore molto importante ma ...

Calciomercato Napoli/ News - pazza idea André Silva per l'attacco (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: pazza idea per l'attacco, a sorpresa tra gli obiettivi spunta il nome del portoghese del Milan André Silva.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 03:27:00 GMT)

Calciomercato Napoli - alla ricerca dell’attaccante : da Younes a Lucas Moura - la situazione : Calciomercato Napoli – Dopo il no di Verdi continua la ricerca da parte del Napoli ad un attaccante, si cerca l’uomo ideale per il gioco del tecnico Maurizio Sarri. Si continua a spingere per Amin Younes, classe 1993 dell’Ajax, il calciatore sembrava destinato allo Swansea, poi è arrivato il netto rifiuto dell’attaccante ed adesso si è rifatta viva la pista che porta al Napoli. Si sta lavorando con l’agente per ...

Calciomercato Napoli - si insiste per Younes. Il punto sugli esterni - tutte le news : Il 'no' di Verdi a complicare il mercato del Napoli, società azzurra che però prosegue nella ricerca all'attaccante esterno. Tanti i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuntoli che lavora su più ...

Calciomercato Napoli/ News - Donadoni : Verdi scelta importante - ma in futuro… (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni, soffermandosi anche su Verdi(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 11:02:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 20 gennaio in diretta : la Roma fissa il prezzo per Dzeko e Emerson Palmieri - l’Inter ufficializza Rafinha - il Napoli cerca ancora Politano - Borussia su Zapata : Buongiorno e benvenuti ad una nuova diretta LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di sabato 20 gennaio. L’Inter dopo l’accordo per Rafinha cerca ancora rinforzi in attacco, la Roma deve resistere alla sontuosa offerta del Chelsea per Edin Dzeko ed Emerson Palmieri, mentre il Napoli è sempre alla ricerca di rinforzi per puntare allo Scudetto. All’estero tutto ruota attorno ad Alexis Sanchez ed al suo ...

Calciomercato Napoli/ News - gli azzurri sondano il terreno per Bas Dost (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli News, 20 gennaio 2018: sondato il tereno per l'attaccante dello Sporting Lisbona Bas Dost che ha affrontato la Juventus di Massimiliano Allegri in Champions League.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 03:27:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - Innocentin (ag. Younes) : "Nessuna proposta dal Napoli" (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l'agente di Amin Younes esclude che ci sia un accordo tra il suo assistito e il Napoli(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 13:52:00 GMT)

Calciomercato NAPOLI/ News - l'entourage di Maksimovic spinge per l'approdo allo Spartak Mosca (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l'entourage di Nikola Maksimovic spinge per l'approdo del loro assistito allo Spartak Mosca(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 11:35:00 GMT)