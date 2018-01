Calciomercato Milan News | Gattuso glissa sul suo futuro | non ci penso ora Ultime

Calciomercato MILAN/ News - sirene cinesi per i big di Gattuso - ma la dirigenza... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero. sirene cinesi per Kalinic, Andre Silva e Biglia ma la dirigenza li ritiene sempre incedibili.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:36:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - la Fiorentina in pressing su Antonelli - ma il difensore... (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero. La Fiorentina in pressing su Luca Antonelli ma il difensore non si è ancora espresso. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:35:00 GMT)

Calciomercato Milan - l’annuncio di Gattuso : tifosi delusi : Successo del Milan sul campo del Cagliari, continua la rincorsa alle zone importanti della classifica, interessanti dichiarazioni da parte del tecnico Gattuso su “Radio Anch’io Lo Sport”: “dobbiamo andare avanti così, stiamo crescendo a livello mentale e fisico, ma dobbiamo continuare a lavorare. Devo dire grazie ai ragazzi, sono molto disponibili e hanno grande voglia. I meriti sono tutti loro”. Su Kessie: “E’ un ...

Calciomercato Milan - colpo Barella a giugno? : Calciomercato Milan,occhi su Barella, ma quanto costa! Mentre gli occhi sono puntati sul mercato in uscita per questa finestra di mercato. Il Milan si muove per rinforzare la sua rosa a giugno. Mirabelli insieme a Cassone, stanno studiando diversi giocatori, ed è spuntato il nome di Barella. Il centrocampista del Cagliari, sta stupendo tutti per la fantastica stagione che sta mettendo in vetrina. E il prezzo, ovviamente, é salito alle ...

Calciomercato Milan/ News - Gattuso : alla società ho chiesto di non fare acquisti (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: Gennaro Ivan Gattuso rivela le sue strategie dopo la vittoria contro il Cagliari avvenuta in rimonta con due gol di Kessie.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:49:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 21 gennaio in DIRETTA : Rafinha atterrato Milano - Dzeko verso il Chelsea - Cristiano Ronaldo in rotta con il Real Madrid? : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica gennaio. Vi aggiorneremo in tempo Reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, sabato 20 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 22.56 GENOA ...

Calciomercato MILAN/ News - La Fiorentina pensa ad Antonelli (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: la Fiorentina è interessata a Luca Antonelli ed il terzino potrebbe decidere di accettare il trasferimento.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 18:11:00 GMT)

Calciomercato MILAN/ News - Ipotesi Hector Herrera per l'estate (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: Lorenzo Pellegrini torna sul suo trasferimento alla Roma, preferito a quello in rossonero.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 13:22:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Gattuso : "Non serve cambiare - Andrè Silva..." (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: l'ex rossonero Luca Antonini parla del rendimento dei nuovi arrivati Biglia ed Andrè Silva.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:06:00 GMT)

Calciomercato Milan - sorprendente nome per sostituire Gattuso Video : Il #Milan ha certamente deluso in questa prima parte di stagione; nonostante la dirigenza rossonera abbia speso più di duecento milioni di euro per costruire una squadra competitiva, i nuovi acquisti non hanno reso come ci si aspettava. Bonucci, per esempio, è la brutta copia del giocatore ammirato alla Juventus. Anche Kessié non sta rispettando le aspettative; per non parlare di giocatori come André Silva e Kalinic, che hanno segnato davvero ...

Calciomercato Milan/ News - Gattuso blinda Locatelli (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: il tecnico rossonero blocca Manuel Locatelli e respinge l'assalto del Genoa di Davide Ballardini.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 04:12:00 GMT)