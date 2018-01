Calciomercato Milan | colpo Barella a giugno?

Calciomercato Milan/ News - Gattuso : alla società ho chiesto di non fare acquisti (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: Gennaro Ivan Gattuso rivela le sue strategie dopo la vittoria contro il Cagliari avvenuta in rimonta con due gol di Kessie.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:49:00 GMT)

Calciomercato MILAN/ News - La Fiorentina pensa ad Antonelli (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: la Fiorentina è interessata a Luca Antonelli ed il terzino potrebbe decidere di accettare il trasferimento.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 18:11:00 GMT)

Calciomercato MILAN/ News - Ipotesi Hector Herrera per l'estate (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: Lorenzo Pellegrini torna sul suo trasferimento alla Roma, preferito a quello in rossonero.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 13:22:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Gattuso : "Non serve cambiare - Andrè Silva..." (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: l'ex rossonero Luca Antonini parla del rendimento dei nuovi arrivati Biglia ed Andrè Silva.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:06:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 21 gennaio in DIRETTA : Rafinha e Aubameyang a Milano - Dzeko verso il Chelsea : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, sabato 20 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 09.53 ...

Calciomercato Milan - sorprendente nome per sostituire Gattuso Video : Il #Milan ha certamente deluso in questa prima parte di stagione; nonostante la dirigenza rossonera abbia speso più di duecento milioni di euro per costruire una squadra competitiva, i nuovi acquisti non hanno reso come ci si aspettava. Bonucci, per esempio, è la brutta copia del giocatore ammirato alla Juventus. Anche Kessié non sta rispettando le aspettative; per non parlare di giocatori come André Silva e Kalinic, che hanno segnato davvero ...

Calciomercato Milan/ News - Gattuso blinda Locatelli (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: il tecnico rossonero blocca Manuel Locatelli e respinge l'assalto del Genoa di Davide Ballardini.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 04:12:00 GMT)

Calciomercato Milan - Sergio Ramos chiama Bonucci al Real Madrid : le intenzioni di calciatore e club rossonero : Stagione fino al momento deludente in casa Milan, la squadra rossonera nel frattempo è al lavoro per preparare la gara di campionato contro il Cagliari in trasferta. Si parla di mercato ma difficilmente ci saranno movimenti in entrata, nel frattempo continuano a circolare voci dalla Spagna. Nel dettaglio interesse del Real Madrid per il difensore Leonardo Bonucci, il capitano rossonero è uno dei preferiti dei Blancos, a spingere per il ...

Calciomercato Milan - bufera Gomez : vuole il Boca : Milan, IL PRESIDENTE: ACQUISTO REGOLARE Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio

Calciomercato Milan/ News - Sarri con Reina : ecco i rossoneri del futuro (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: in caso di fallimento di Gennaro Gattuso, in via Aldo Rossi punterebbero su Maurizio Sarri, e con lui anche Reina(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 09:07:00 GMT)

Calciomercato Milan - preso uno dei migliori giovani talenti d'Europa Video : Dopo il mercato molto consistente della scorsa sessione estiva, il #Milan, molto probabilmente, non fara' dei grossi investimenti in questi ultimi giorni di gennaio. La dirigenza rossonera, però, è riuscita ad assicurarsi uno dei migliori talenti del calcio europeo. Stiamo parlando di Antonio Mionic, giocatore che compira' diciassette anni nel prossimo mese di maggio. Il giovanissimo centrocampista croato si è svincolato dall'Istra 1961, club ...