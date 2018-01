: Calciomercato Inter: Sturridge interessa a Sabatini ed Ausilio - Laurezio : Calciomercato Inter: Sturridge interessa a Sabatini ed Ausilio - mondo_inter_it : Calciomercato Inter, Vidal lancia segnali: “Vedremo cosa succederà…” - picchiodibrutto : RT @internewsit: Inter, Gagliardini pensa all'addio: gelo tra le parti. I dettagli - CM - - diegodragoni85 : PREPARTITA INTER ROMA, SKY INTERVISTA CATTELAN A BORDO CAMPO: Io: "bada c'è anche Cattelan.." Babbo: "chi è uno che… - VivInterNews : RT @internewsit: Inter, Gagliardini pensa all'addio: gelo tra le parti. I dettagli - CM - -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di lunedì 22 gennaio 2018) In queste ultime ore, in casasi è fatto un’altro nome per il reparto offensivo: DanielDopo che il mercato in entrata ha di fatto regalato due colpi in casa nerazzurra, prima quello di Lisandro Lopez dallo Sporting Lisbona, il secondo quello di Rafinha dal Barcellona. Due colpi per due reparti che li necessitavano. Soprattutto in quello arretrato, dove a parte Miranda e Skriniar, i due titolari, restava solo Ranocchia come terzo e nient’altro. Il secondo colpo è nato, invece, per un’esigenza tattica. Infatti, nel ruolo a centrocampo Spalletti non ha trovato quel calciatore che lo convincesse a pieno. Aveva bisogno di un trequartista, soprattutto, che gli desse sicurezza nel reparto avanzato. Ne voleva uno in grado di saltare l’uomo e porre assistessanti ai compagni. Rafinha ha tutte le premesse per poter esplodere con i nerazzurri. ...