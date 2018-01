CALCIOMERCATO INTER News | Vidal | fino a giugno non mi muovo Poi Ultime notizie

CALCIOMERCATO INTER - ‘grana’ Joao Mario : un gennaio di rifiuti ma c’è ancora una speranza : La zuccata di Vecino negli ultimi minuti della sfida con la Roma ha evitato all’Inter una sconfitta che avrebbe potuto rendere il periodo dei nerazzurri ancora più complicato di quello che è già è. Le mosse di Spalletti nella ripresa hanno messo in difficoltà la Roma. Il tecnico di Certaldo ha mandato in campo Brozovic, Eder e Dalbert, lasciando ancora una volta in panchina Joao Mario. La società vorrebbe cedere il portoghese ma il ...

CALCIOMERCATO INTER / News - idea Kovacic ma la strada è in salita (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Joao Mario sta rifiutando ogni possibile prestito in questa sessione di riparazione. Resta valida l'idea Kovacic.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:54:00 GMT)

CALCIOMERCATO INTER - ecco il “cambio di strategia” chiesto da Spalletti : Calciomercato Inter – L’Inter di Luciano Spalletti esce dalla gara di ieri con un sorriso dato il pari acciuffato nel finale. Ma anche contro la Roma qualche problema nella rosa si è visto. Il tecnico Interista ha sempre avuto come tendenza quella di cambiare spesso e volentieri gli esterni per dare freschezza alla manovra nella ripresa, all’Inter questo non può farlo perchè praticamente ne ha solo 2 in rosa per 2 posti ...

CALCIOMERCATO INTER - svelato il 'Mister X' che sta trattando Ausilio Video : Un budget praticamente azzerato dopo il completo autofinanziamento imposto dai vincoli legati al Fair Play Finanziario e dallo stretto giro di vite del governo cinese che sta complicando gli investimenti da parte di Suning, non sta comunque fermando la dirigenza dell'#Inter che, come ampiamente promesso, alla riapertura della sessione di Calciomercato non si è fatta trovare impreparata. Il tecnico Luciano Spalletti, dopo la crisi di risultati e ...

CALCIOMERCATO Inter/ News - Joao Mario rifiuta ogni prestito (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: Joao Mario sta rifiutando ogni possibile prestito in questa sessione di riparazione. Ora tocca a Kia Joorabchian.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:39:00 GMT)

CALCIOMERCATO INTER - Ausilio non si nasconde : in arrivo altre ‘opportunità’ : Calciomercato Inter – Il posticipo della domenica del campionato di Serie A mette di fronte Inter e Roma, ecco le dichiarazioni Ausilio ai microfoni di Premium Sport prima del match: “Vorrei parlare della partita, è questo che conta. Si riparte dopo un periodo di appannamento, ma abbiamo tanti punti e siamo in corsa con gli obiettivi di inizio anno. Non sarà una gara decisiva, ce ne saranno tante altre. Il mercato è imprevedibile, ...

CALCIOMERCATO ROMA/ News - I giallorossi provano a scavalcare l'Inter per Sturridge (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: con le partenze di Bruno Peres ed Emerson Palmieri si seguono 5 profili sulle corsie basse.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 18:28:00 GMT)

Sturridge all'Inter/ CALCIOMERCATO news - la decisione finale spetta al giocatore : Sturridge all'Inter: Calciomercato news, l'attaccante inglese stuzzica la fantasia dei nerazzurri ma ci sono dubbi sulle sue condizioni. Si ragiona su prestito con diritto di riscatto(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 18:06:00 GMT)

CALCIOMERCATO INTER/ News - L'entourage di Ramires : "Difficile che lasci il Jiangsu - ma..." (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: L'entourage di Ramires allontana la possibilità di un addio al Jiangsu senza escluderla del tutto.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:55:00 GMT)

CALCIOMERCATO Inter/ News - Correa possibile grazie a Brozovic? (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: piace l'argentino Correa del Siviglia, più vicino se Brozovic andrà a giocare in Spagna.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 15:23:00 GMT)

Sturridge all'Inter/ CALCIOMERCATO news - l'inglese legato all'addio di Joao Mario? : Sturridge all'Inter: Calciomercato news, l'attaccante inglese stuzzica la fantasia dei nerazzurri ma ci sono dubbi sulle sue condizioni. Si ragiona su prestito con diritto di riscatto(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 15:02:00 GMT)

CALCIOMERCATO INTER : Joao Mario rifiuta anche il West Ham : Lo penserà ancora? Notizie sul tema Inter-Roma diretta tv e streaming: dove vederla, orario e probabili formazioni Inter, Gabigol al Santos sblocca la trattativa per Sturridge. anche Eder in uscita ...

STURRIDGE ALL'INTER / CALCIOMERCATO news - il ritorno di Gabigol in Brasile può sbloccare l'affare : STURRIDGE ALL'INTER: Calciomercato news, l'attaccante inglese stuzzica la fantasia dei nerazzurri ma ci sono dubbi sulle sue condizioni. Si ragiona su prestito con diritto di riscatto(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 13:09:00 GMT)