Calciomercato Inter | ‘grana’ Joao Mario | un gennaio di rifiuti ma c’è ancora una speranza

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 gennaio 2018) La zuccata di Vecino negli ultimi minuti della sfida con la Roma ha evitato all’una sconfitta che avrebbe potuto rendere il periodo dei nerazzurripiù complicato di quello che è già è. Le mosse di Spalletti nella ripresa hanno messo in difficoltà la Roma. Il tecnico di Certaldo ha mandato in campo Brozovic, Eder e Dalbert, lasciandouna volta in panchina. La società vorrebbe cedere il portoghese ma il giocatore in questo mese diha rifiutato una proposta dopo l’altra in quanto la sua volontà è quella di trasferirsi in club di vertice. Subito rispedite al mittente quindi le proposte di Watford ed Everton ed un primo no è stato inviato anche al West Ham che non ha però intenzione di arrendersi. Intanto dal Portogallo rimbalzano alcune voci circa un possibileesse di Siviglia e Atletico Madrid, due società che potrebbero convincere ...