Calcio | serie A | Napoli avanti ' ' di misura' '

Calcio - i migliori italiani della 21^ giornata di Serie A 2017-2018 : Quagliarella - una tripletta d’autore! El Shaarawy delizia San Siro : Una tripletta d’autore impreziosisce la 21^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Fabio Quagliarella conferma il suo momento d’oro e annichilisce la Fiorentina, rilanciando le ambizioni della sua Sampdoria e mettendo in mostra un repertorio da autentico fuoriclasse, per nulla scalfito dall’età. Ma non è lui l’unico italiano in grado di fare la differenza in una giornata contraddistinta da giocate di altissimo ...

Pagelle/ Inter-Roma (1-1) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018) : Pagelle Inter Roma: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro: tutti i giudizi sul match della 21^ giornata(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 23:06:00 GMT)

PAGELLE/ Inter-Roma : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo) : PAGELLE Inter Roma: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro: tutti i giudizi sul match della 21^ giornata(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 21:31:00 GMT)

Pagelle/ Cagliari Milan (1-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018) : Pagelle Cagliari Milan 1-2: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I rossoneri vanno in svantaggio ma riescono a ribaltare con una doppietta di Kessie, due espulsi in campo(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 20:18:00 GMT)

Calcio - Serie A 2017-2018 : Cagliari-Milan 1-2 - decide una doppietta di Kessié - espulsi Rodriguez e Barella : Vittoria sofferta ma importante per il Milan a Cagliari contro i padroni di casa sardi nel match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A. decide una doppietta di Kessié al 36′ (su rigore) ed al 42′ che ha ribaltato l’iniziale vantaggio firmato da Barella all’8′ su cui Donnarumma è stato tutt’altro che irreprensibile. Un match duro e molto teso che ha portato anche alle espulsioni di Rodriguez ...

Pagelle/ Cagliari Milan : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo) : Pagelle Cagliari Milan: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori alla Sardegna Arena: tutti i giudizi sul match della 21^ giornata(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 19:07:00 GMT)

Pagelle/ Lazio Chievo : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo) : Pagelle Lazio Chievo: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico: tutti i giudizi sul match della 21^ giornata(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 16:06:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018 - Atalanta-Napoli 0-1 : Mertens ritrova il gol e i partenopei restano in testa alla classifica : La Serie A riparte dopo la pausa e ritrova ancora vincente il Napoli. La squadra di Sarri è riuscita ad espugnare l’Atleti Azurri d’ Italia, vincendo per 1-0 con l’Atalanta grazie al gol nel secondo tempo di Mertens. I partenopei trovano quindi tre punti fondamentali nella sfida scudetto e rimangono in testa alla classifica. Poche emozioni nel primo tempo, con le due squadre che impostano in modo molto tattico la gara, senza concedere spazi agli ...

Serie A Bonera : "Il Calcio italiano non mi manca" : Non vorrei essere ipocrita, ma del calcio italiano mi manca ben poco, quando sei in quel mondo sei catapultato in una realtà nella quale pensi che esista solo quello. Poi quando esci capisci che c'è ...

Pagelle/ Atalanta Napoli : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo) : Pagelle Atalanta Napoli: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori a Bergamo: tutti i giudizi sul match della 21^ giornata(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 13:23:00 GMT)

Calcio serie C / De Sena - una zampata finale che vale un pareggio d'oro : La cronaca della partita L'inizio è di chiara marca giallorossa, con i ragazzi di Antonioli che si fanno vedere dalle parti di Miori al 9' con Broso (azione De Sena-Selleri e colpo di testa ...

