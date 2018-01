Calcio Che Ceparana a Sestri

Quelli che il Calcio - gaffe di Anna Falchi : Siamo tutti antisemiti : Inviata allo stadio Olimpico di Roma per la partita Lazio-Chievo, Anna Falchi ha fatto una clamorosa gaffe che non poteva passare inosservata.Durante la diretta televisiva di Quelli che il calcio, programma di Rai2 condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Anna Falchi ha fatto una gaffe tremenda. Inviata allo stadio Olimpico di Roma per la partita di campionato Lazio-Chievo, terminata con cinque gol a uno per la squadra biancoceleste, la ...

Calcio femminile : Italia magica a Marsiglia. Un pareggio con la Francia che vale oro : E’ un’Italia magica quella che si è vista a Marsiglia. La Nazionale di Calcio femminile di Milena Bertolini, seppur in un’amichevole, ha messo in mostra tutte le sue grandi qualità contro una delle squadre più forti del panorama continentale, la Francia. Si temeva la goleada ed invece è arrivato un pareggio (1-1), soffrendo, ma tenendo testa alle transalpine soprattutto nel secondo tempo creando non pochi grattacapi alla ...

Calciomercato Benevento - proposto anche Bruno Alves : Benevento - Già cinque colpi messi a segno, ma il Benevento non si ferma: i centrali difensivi possono essere due. proposto Bruno Alves , mentre per Nehuen Paz del Newell's Old Boys c'è stata la ...

Quelli che il Calcio - gaffe di Anna Falchi : «Siamo tutti antisemiti» – Video : Anna Falchi e Ferruccio Gard - Quelli che il calcio “Siamo tutti antisemiti“. In questo caso non c’è nemmeno bisogno di scomodare il Var: la gaffe più clamorosa della 21esima giornata di serie A l’ha commessa Anna Falchi. Ieri, a Quelli che il calcio, la showgirl laziale è inciampata in un imbarazzante errore lessicale in riferimento al caso Anna Frank che travolse alcuni tifosi biancocelesti. E, in diretta su Rai2, ha ...

Lippi : 'In Figc persone che conoscono il Calcio' : Certo deve essere migliorata qualcosa, ma ritengo sia un sistema estremamente valido', ha aggiunto il mister azzurro Campione del mondo 2006. 'Il futuro di Buffon? Come ho detto per altri, qualsiasi ...

Calciomercato Inter - svelato il 'Mister X' che sta trattando Ausilio Video : Un budget praticamente azzerato dopo il completo autofinanziamento imposto dai vincoli legati al Fair Play Finanziario e dallo stretto giro di vite del governo cinese che sta complicando gli investimenti da parte di Suning, non sta comunque fermando la dirigenza dell'#Inter che, come ampiamente promesso, alla riapertura della sessione di Calciomercato non si è fatta trovare impreparata. Il tecnico Luciano Spalletti, dopo la crisi di risultati e ...

Calciomercato Roma/ News - Emerson Palmieri e Dzeko al Chelsea? Monchi non conferma - ma... (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il direttore sportivo non conferma né smentisce la possibilità di vedere partire Emerson Palmieri ed Edin Dzeko al Chelsea.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:33:00 GMT)