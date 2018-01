Bus travolto da valanga di fango in Colombia | almeno 13 vittime

Colombia - Bus travolto da valanga di fango e trascinato in un precipizio : almeno 13 morti : Colombia, bus travolto da valanga di fango e trascinato in un precipizio: almeno 13 morti Tra le vittime ci sono due donne e due minorenni. Il bilancio potrebbe essere provvisorio dal momento che si ignora quanti passeggeri ci fossero a bordo. La valanga è la conseguenza delle piogge torrenziali che nei giorni scorsi hanno provocato […] L'articolo Colombia, bus travolto da valanga di fango e trascinato in un precipizio: almeno 13 morti ...

Colombia - Bus travolto da valanga di fango : almeno tredici morti : Secondo i media locali, i servizi di emergenza hanno già estratto dieci corpi senza vita dal luogo dell'incidente, fra i quali si trovano due donne e due minorenni. Si ignora quanti fossero con esattezza i passeggeri che viaggiavano sul bus, giacché era partito con una sola persona a bordo ma ne aveva caricate altre sulla sua strada

Morì travolto da un Bus mentre cercava di soccorrere un capriolo - svolto accertamento per ricostruire la dinamica : Le foto scattate sul luogo dell'incidente, i verbali compilati sul posto dagli agenti della polizia municipale che intervennero, le immagini registrate dalle telecamere esterne dell'autobus: tutti ...

ScuolaBus travolto dal treno : 4 morti e 7 feriti a Perpignan : Uno scontro mortale. Oggi pomeriggio, poco dopo le 16, un treno ha travolto a gran velocità uno Scuolabus che stava attraversando un passaggio a livello a Los Palaus. Il dramma, che si è consumato nel sud della Francia, a pochi chilometri da Perpignan, ha provocato la morte di quattro ragazzi. I soccorritori, una settantina in tutto, hanno estratto i loro cadaveri dalle lamiere dell'autobus.Lungo i binari sulla tratta Perpignan-Villefranche ...

Sardegna - muore a 14 anni travolto dall’autoBus Video : Ha gridato. Ha chiesto aiuto agli altri compagni. Ma purtroppo per il povero Antonio Meloni, 14 anni, non c’è stato nulla da fare. E’ stato infatti travolto dal pullman che dieci minuti prima delle 7 e trenta di ieri mattina, da Ittiri l’avrebbe dovuto portare a Sassari, insieme ad altri studenti. Che hanno cercato in tutti i modi di bloccare il mezzo. Hanno gridato, chiesto aiuto ma purtroppo l’impatto è stato inevitabile. Ora le indagini ...

Travolto dal Bus che doveva portarlo a scuola : Antonio muore a 14 anni - gli amichetti sotto choc : Tragedia stamani alle 7,30 ad Ittiri (Ss) dove un ragazzo di 14 anni è morto Travolto dall'autobus che doveva portarlo a scuola, al Liceo Spano di Sassari. Antonio Meloni, questo il nome...

