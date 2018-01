: Britannia su Sky Atlantic dal 22 gennaio la serie che imita Game of Thrones trama cast e personaggi ...… - zazoomblog : Britannia su Sky Atlantic dal 22 gennaio la serie che imita Game of Thrones trama cast e personaggi ...… - ividtrailer : Vi manca Il Trono di Spade ? ecco chi potrebbe prendere il suo posto nel vostro cuore, Britannia ! - SuperGuidaTV : Britannia, la serie tv dal 22 gennaio su Sky Atlantic - carotelevip : RT @telesimo: Il debutto di #Britannia, il finale di #TheExorcist 2, e poi #MajorCrimes 6, #TeenWolf 5, #StarTrekDiscovery, #AngieTribeca 3… - AHUniversalITA : RT @telesimo: Il debutto di #Britannia, il finale di #TheExorcist 2, e poi #MajorCrimes 6, #TeenWolf 5, #StarTrekDiscovery, #AngieTribeca 3… -

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Al via sul canale Skyla nuovatv: ecco per voi alcune anticipazioni, la trama e il cast dellaambientata nel 43 D.C. C’è grande attesa per il debutto di, la nuovatelevisiva americana e britannica prodotta da Amazon e Sky. Scopriamo in anteprima le anticipazioni, la trama e il cast protagonista di questa nuova avvincentetv, quando inizia? Debutta da lunedì 222018 alle ore 21.15 sul canale Sky, la prima puntata della nuovatv. La prima stagione è composta da nove episodi e si preannuncia come una delle nuove produzioni più attese di tutto il 2018. Latv si colloca a metà strada tra il genere fantasy e quello mistico con una trama che scava nel passato e nella storia. Ambientata intorno al 43 d.c.,racconta l’avanzata dell’esercito romano alla ...